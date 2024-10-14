Алана Мамаева опровергла предположения о своей беременности

Как сообщает www.gazeta.ru, звезда опровергла предположения о том, что находится в положении. На самом деле она серьезно поправилась после съемок в шоу «Звезды в джунглях». Алана рассказала, что испытывала непрерывный голод и не могла устоять перед постоянным желанием подкрепиться. Она много и разнообразно питалась, так как не могла избавиться от чувства, что еда может закончиться.