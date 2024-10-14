newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября, 18:52

Published 14 октября, 18:52

Modified 14 октября, 18:55

Updated 14 октября, 18:55

Алана Мамаева опровергла предположения о своей беременности

Алана Мамаева опровергла предположения о своей беременности

14 октября 2024, 18:52
Фото: Телеграм-канал «Алана Мамаева»
Модель и ведущая Алана Мамаева ответила на вопросы о своей возможной беременности в Telegram-канале. Она продемонстрировала круглый живот, но отметила, что дело не в беременности.

Как сообщает www.gazeta.ru, звезда опровергла предположения о том, что находится в положении. На самом деле она серьезно поправилась после съемок в шоу «Звезды в джунглях». Алана рассказала, что испытывала непрерывный голод и не могла устоять перед постоянным желанием подкрепиться. Она много и разнообразно питалась, так как не могла избавиться от чувства, что еда может закончиться.

Однако история с компульсивным перееданием завершилась хорошо. Знаменитость получила помощь от врачей, которые специализируются на лечении расстройств пищевого поведения. После курса терапии Алана смогла справиться с вредной тягой к постоянному обжорству.

Читайте также:
Эминем рассказал о беременной дочери в новом клипеПринц Гарри: Смартфоны крадут детствоПэрис Хилтон рассказала о своих кумирах
#Марина Никишина#Общество#Знаменитости#Беременность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика