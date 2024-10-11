Принц Гарри: Смартфоны крадут детство

Posted 11 октября, 17:27
Published 11 октября, 17:27
Modified 11 октября, 17:30
Updated 11 октября, 17:30
40-летний герцог Сассекский начал беседу с заявления о том, что «во многих случаях смартфон крадет детство». Об этом пишет PEOPLE.
Хайдт согласился с его наблюдением, отметив, что люди, родившиеся после 1995 года, вступают в период полового созревания с высоким уровнем тревожности, депрессии, членовредительства и самоубийств. Все это является прямым следствием использования смартфона.
Принц Гарри продолжил, сказав, что «владельцы соцсетей указывают пальцем на родителей» в растущем кризисе психического здоровья. Ссылаясь на это, компании говорят: «Все зависит от воспитания».
«Как только у детей появляются телефоны и соцсети, остальная часть семейной жизни превращается в борьбу за экранное время. И это происходит повсюду… Компании ставят нас в затруднительное положение, а затем пытаются обвинить нас в том, что сделали сами», — подчеркнул Хайдт.
В ходе беседы герцог Сассекский напомнил: родители хотят, чтобы у их детей был телефон, в том числе на случай ЧС в школе.
«Дайте им телефон. Только не давайте им суперкомпьютер, который подключен ко всему миру», — ответил Хайдт.
Гарри также высказал распространенное заблуждение, что соцсети детям «выход, дополнительный ресурс». Хайдт в ответ на это сказал, что единственный способ поддерживать настоящую связь с людьми — отложить свои телефоны и общаться лично.
«Этот год, 2024, является поворотным. С нашими детьми произошли ужасные вещи. Мы видим это сейчас… Я не хочу винить ни одного родителя, потому что мы не знали этого 10 лет назад», — заключил Хайдт.