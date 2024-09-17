newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 15:54

Published 17 сентября, 15:54

Modified 17 сентября, 15:57

Updated 17 сентября, 15:57

Джессика Альба

Джессика Альба рассказала, почему разрешает пользоваться соцсетями только старшей дочери

17 сентября 2024, 15:54
Фото: Doug Peters. PA Images via Getty
Джессика Альба
Джессика Альба следует своим принципам в отношении материнства даже в социальных сетях.

В эксклюзивной беседе с PEOPLE 43-летняя актриса рассказала о том, как она служит образцом для подражания для своих двух дочерей-подростков, внимательно выбирая то, что публикует в сети сама.

«Я верю, что важнее разговоров с детьми о том, что делать, — подавать им пример», — подчеркнула Альба.

В настоящее время в социальных сетях есть только старшая дочь актрисы — 16-летняя Онор. У Джессики Альбы и её супруга Кэша Уоррена есть ещё двое детей: 13-летняя дочь Хэвен и 6-летний сын Хейса.

Джессика Альба с супругом Кэшем Уорреном и тремя детьмиДжессика Альба с супругом Кэшем Уорреном и тремя детьми
Джессика Альба с супругом Кэшем Уорреном и тремя детьми. Фото: Социальные сети
«Ей [Онор] было лет 12 или 13, когда она захотела зайти в [социальные сети]… При этом я хотела иметь возможность следить за тем, на кого она подписана», — объяснила актриса. «Когда я вижу, что она подписана на слишком много аккаунтов, которые, по моему мнению, нездоровы или не подходят ей, я отписываюсь от них и подписываюсь, например, на более позитивные страницы, забавных, милых животных и тому подобное, просто чтобы ее алгоритм не был [плохим]».

В данный момент средняя дочь Альбы, Хэвен, не пользуется социальными сетями. Актриса рассказала, что у такого решения есть свои причины.

«У нас разные правила для разных детей», — объясняет она. «Это интересно — можно воспитывать детей одинаково, но их реакция будет совершенно разной».
«Для меня безопасность в интернете и в цифровом пространстве — это прежде всего, когда речь идет о родительстве», — подчеркнула актриса.
Читайте также:
81-летний Роберт Де Ниро: «Я стар… У меня нет выбора»Хотите узнать о детях Киры Найтли?Как быстро забеременеть: народные приметы и советы врача
#Марина Колодкина#Общество#Дети#Знаменитости#Соцсети
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика