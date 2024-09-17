Джессика Альба рассказала, почему разрешает пользоваться соцсетями только старшей дочери

Posted 17 сентября, 15:54
Published 17 сентября, 15:54
Modified 17 сентября, 15:57
Updated 17 сентября, 15:57
В эксклюзивной беседе с PEOPLE 43-летняя актриса рассказала о том, как она служит образцом для подражания для своих двух дочерей-подростков, внимательно выбирая то, что публикует в сети сама.
«Я верю, что важнее разговоров с детьми о том, что делать, — подавать им пример», — подчеркнула Альба.
В настоящее время в социальных сетях есть только старшая дочь актрисы — 16-летняя Онор. У Джессики Альбы и её супруга Кэша Уоррена есть ещё двое детей: 13-летняя дочь Хэвен и 6-летний сын Хейса.
«Ей [Онор] было лет 12 или 13, когда она захотела зайти в [социальные сети]… При этом я хотела иметь возможность следить за тем, на кого она подписана», — объяснила актриса. «Когда я вижу, что она подписана на слишком много аккаунтов, которые, по моему мнению, нездоровы или не подходят ей, я отписываюсь от них и подписываюсь, например, на более позитивные страницы, забавных, милых животных и тому подобное, просто чтобы ее алгоритм не был [плохим]».
В данный момент средняя дочь Альбы, Хэвен, не пользуется социальными сетями. Актриса рассказала, что у такого решения есть свои причины.
«У нас разные правила для разных детей», — объясняет она. «Это интересно — можно воспитывать детей одинаково, но их реакция будет совершенно разной».
«Для меня безопасность в интернете и в цифровом пространстве — это прежде всего, когда речь идет о родительстве», — подчеркнула актриса.
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