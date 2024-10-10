Пэрис Хилтон рассказала о своих кумирах

Posted 10 октября, 20:44
Published 10 октября, 20:44
Modified 10 октября, 20:47
Updated 10 октября, 20:47
«У принцессы Дианы было такое большое сердце, и она всегда использовала возможности, чтобы помогать детям и помогать миру стать лучше», — ответила Хилтон. Она добавила, что актриса Мэрилин Монро при этом является для нее главным кумиром. Об этом пишет PEOPLE.
Это не первый раз, когда Хилтон говорит о своем восхищении покойной принцессой Уэльской, которая умерла в возрасте 36 лет в результате автокатастрофы 31 августа 1997 года. В марте 2023 года Хилтон назвала принцессу Диану одним из своих «кумиров», а также высказалась о параллелях между ее жизнью и жизнью принца Гарри.
Хилтон сказала, что «знает, как тяжело» быть знаменитостью. Она выразила сочувствие тому, что принц Гарри, которому сейчас 40, никогда не знал жизни без постоянного внимания прессы.
«Я знаю, как это бывает со СМИ — это может быть очень тяжело, когда они просто постоянно вторгаются в твою жизнь. И он всю жизнь это переживает», — сказала она в прошлом году.