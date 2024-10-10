Пэрис Хилтон рассказала о своих кумирах

Это не первый раз, когда Хилтон говорит о своем восхищении покойной принцессой Уэльской, которая умерла в возрасте 36 лет в результате автокатастрофы 31 августа 1997 года. В марте 2023 года Хилтон назвала принцессу Диану одним из своих «кумиров», а также высказалась о параллелях между ее жизнью и жизнью принца Гарри.