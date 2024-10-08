Джастин Тимберлейк помог паре обручиться во время концерта в Нью-Йорке

Posted 8 октября, 18:14
Published 8 октября, 18:14
Modified 8 октября, 18:17
Updated 8 октября, 18:17
43-летний Тимберлейк в какой-то момент шоу обратил внимание на незнакомца, который держал в руках необычный плакат.
«Я вижу табличку с надписью: „Могу ли я сделать предложение Саре?“ — сказал Тимберлейк, останавливая концерт.
Публика пришла в восторг. Многие достали свои мобильные телефоны, чтобы запечатлеть трогательный момент.
«Ты готов?» — спросил Тимберлейк у поклонника. Затем он передал молодому человеку свой микрофон, добавив краткие слова поддержки: «Ты справишься».
Толпа продолжала подбадривать пару, пока гость собирался с мыслями.
«Я люблю тебя… Ты выйдешь за меня?» — спросил молодой человек.
Счастливое «Да» Сары зрители смогли увидеть и услышать на экранах арены. Её ответ стал причиной бурных оваций. После эмоционального объятия жених надел кольцо на палец своей невесты, пишет PEOPLE.
Передавая микрофон Тимберлейку, поклонник также поблагодарил певца за помощь.
Дональд и Сара — не единственные, кто поделился личным счастьем во время тура Тимберлейка. 4 октября певец во время шоу в Монреале сообщил своим поклонникам, что это «очень особенный вечер» для него.
«Здесь моя жена. И сегодня у нас 12-я годовщина», — сказал он, пока его супрга Джессика Бил наблюдала за ним со стороны сцены. «Так что, будь с ней мил, Монреаль, ведь сегодня вечером она делит меня со всеми вами», — пошутил он, добавив: «Я люблю тебя, детка».
Бил и Тимберлейк поженились в октябре 2012 года. Они воспитывают двух сыновей: 9-летнего Сайласа и 4-летнего Финеаса.