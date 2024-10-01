Не только актриса, но и мама: Кейт Бланшетт и её четверо детей

Posted 1 октября, 16:55
Published 1 октября, 16:55
Modified 1 октября, 16:58
Updated 1 октября, 16:58
Бланшетт держит своих детей подальше от внимания общественности. Однако она иногда говорит о жизненных уроках, которые передает им. Так, несколько лет назад актриса поделилась лайфхаком о том, как научить детей важности проверки достоверности при чтении новостей в СМИ.
«Меня учили в школе, что такое первичный, вторичный и третичный источник. Я говорю детям, когда они что-то упоминают: „Где вы это прочитали? Кто это [подтвердил]? Вам нужно научиться читать изображение и статью. И если вы собираетесь чем-то поделиться, вам лучше убедиться, что вы проверили источники“, — сказала она в интервью. „Конечно, они закатывают глаза. Но когда вы слышите, как они разговаривают со своими друзьями, я думаю, что они ответственны“.
Старший ребенок Бланшетт, Дэшил, родился 3 декабря 2001 года.
«Мой старший уже исполняет свою собственную версию „Гамлета“», — рассказала Бланшетт журналу PEOPLE в 2009 году о 8-летнем сыне.
Сейчас Дэшиллу 22 года. Он учится в школе киноискусств.
Роман родился 23 апреля 2004 года. Его, как и остальных детей, актриса старалась держать вне поля зрения. Однако в 2014 году он прошел по красной дорожке на церемонии вручения премии Critic's Choice Awards, а в 2018 году он посетил выставку SIHH в Швейцарии.
В сентябре 2024 года Роман был с матерью на церемонии вручения премии Albie Awards 2024.
Игнатиус родился 1 января 2008 года.
Вскоре после рождения третьего сына Бланшетт рассказала, что ей нравится, когда в доме много мальчиков.
«Мне нравится та высокая энергия, которая появляется, когда воспитываешь мальчиков. Это весело», — сказала актриса.
В июне 2024 года Игнатиус появился со звездной матерью на Неделе моды в Париже.
Кейт Бланшетт и её супруг Эндрю Аптон удочерили Эдит 6 марта 2015 года. Актриса рассказывала о тесной связи своих сыновей с младшей сестрой, отмечая, что она находит ее «необыкновенной».
«Я нахожу это необычным, видеть, как они становятся единым целым», — сказала она. «Я очень горжусь ими».
Актриса ранее рассказывала о своем опыте домашнего обучения детей во время карантина из-за COVID-19 в 2020 году.
«У моих старших детей все было в порядке. Но мне пришлось как-то заниматься с моей 7-летней дочерью. И я поняла, что не смогу научить ее даже математике 1-го класса. Она это учуяла через 14 дней», — сказала она.
Бланшетт добавила, что ей пришлось «одеваться как учительница своей [дочери]» и «говорить голосом своей учительницы», чтобы обучать Эдит на дому.
«Она не начинала занятия, пока у нас не было полного набора мягких игрушек, на каждой из которых были имена всех ее одноклассников», — поделилась воспоминаниями актриса.
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