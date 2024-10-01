Не только актриса, но и мама: Кейт Бланшетт и её четверо детей

Бланшетт держит своих детей подальше от внимания общественности. Однако она иногда говорит о жизненных уроках, которые передает им. Так, несколько лет назад актриса поделилась лайфхаком о том, как научить детей важности проверки достоверности при чтении новостей в СМИ.