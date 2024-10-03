«Беременная Барби» Марго Робби выглядит стильно даже в тапочках для душа

Отмечается, что актриса стремится одеваться комфортно, не жертвуя своим безупречным чувством стиля. Так, во время отпуска на Сардинии в августе она выглядела непринужденно и свежо в открытой белой рубашке на пуговицах, черных брюках на шнурке и черной панаме. Когда пришло время возвращаться к делам в Лос-Анджелесе, она выбрала прозрачный боди со спортивными штанами и сандалиями на липучках Prada — неожиданное сочетание от звезды, чей стиль больше склоняется к классике.