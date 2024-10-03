«Беременная Барби» Марго Робби выглядит стильно даже в тапочках для душа

Posted 3 октября, 11:03
Published 3 октября, 11:03
Modified 3 октября, 11:06
Updated 3 октября, 11:06
Недавно Робби в очередной раз попала в камеры папарацци. Фото моментально разлетелись по сети. Для прогулки актриса выбрала мягкое, эластичное макси-платье и дополнила образ уютным открытым кардиганом. С собой она взяла вместительную сумку на широкой лямке.
Поклонники заметили, актриса обула пару бежевых слипонов, которые идеально подходят к ее платью. Издалека они очень напоминают обычные тапочки для душа. В обсуждениях образа кинозвезды было замечено, что такая обувь действительно очень удобна и комфортна. А редактор журнала glamour.com поблагодарила Марго Робби за то, что вслед за актрисой резиновые слипоны начнут надевать на прогулку и другие женщины, не переживая за небрежность стиля.
Информация о беременности актрисы впервые появилась в июле. Будущие родители Марго Робби и её супруг Том Акерли готовятся к появлению первенца.
Отмечается, что актриса стремится одеваться комфортно, не жертвуя своим безупречным чувством стиля. Так, во время отпуска на Сардинии в августе она выглядела непринужденно и свежо в открытой белой рубашке на пуговицах, черных брюках на шнурке и черной панаме. Когда пришло время возвращаться к делам в Лос-Анджелесе, она выбрала прозрачный боди со спортивными штанами и сандалиями на липучках Prada — неожиданное сочетание от звезды, чей стиль больше склоняется к классике.
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