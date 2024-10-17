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Posted 17 октября, 16:47

Published 17 октября, 16:47

Modified 17 октября, 16:53

Updated 17 октября, 16:53

Михаил Шуфутинский

Шуфутинский: Я не пенсионер

17 октября 2024, 16:47
Фото: Евгений Одиноков. РИА Новости
Михаил Шуфутинский
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский в недавнем интервью поделился с журналистами подробностями своей активной концертной жизни в России, а также о том, что не получает пенсию.

Как информирует gazeta.ru, он также упомянул, что хит «Третье сентября» занимает особое место в его творчестве. Артист считает, что это произведение оказывает значительное воздействие не только на него, но и на многих слушателей уже более тридцати лет и продолжает находиться «в сердцах людей». Более того, певец активно поддерживает популярные мемы, связанные с «Третьим сентября».

Текст этой знаменитой песни был создан Игорем Николаевым, а её музыкальная составляющая принадлежит Игорю Крутому. Шуфутинский впервые представил композицию публике в 1993 году, а в следующем году она вошла в его дебютный альбом «Гуляй, душа». Со временем хит и его слова стали основой для множества мемов: по мере наступления третьего сентября в интернете вновь начинают появляться шутки о смене календаря и о рябиновых кострах, упомянутых в тексте песни.

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