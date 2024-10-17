Шуфутинский: Я не пенсионер

Posted 17 октября, 16:47
Published 17 октября, 16:47
Modified 17 октября, 16:53
Updated 17 октября, 16:53
Как информирует gazeta.ru, он также упомянул, что хит «Третье сентября» занимает особое место в его творчестве. Артист считает, что это произведение оказывает значительное воздействие не только на него, но и на многих слушателей уже более тридцати лет и продолжает находиться «в сердцах людей». Более того, певец активно поддерживает популярные мемы, связанные с «Третьим сентября».
Текст этой знаменитой песни был создан Игорем Николаевым, а её музыкальная составляющая принадлежит Игорю Крутому. Шуфутинский впервые представил композицию публике в 1993 году, а в следующем году она вошла в его дебютный альбом «Гуляй, душа». Со временем хит и его слова стали основой для множества мемов: по мере наступления третьего сентября в интернете вновь начинают появляться шутки о смене календаря и о рябиновых кострах, упомянутых в тексте песни.