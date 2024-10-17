Шуфутинский: Я не пенсионер

Как информирует gazeta.ru, он также упомянул, что хит «Третье сентября» занимает особое место в его творчестве. Артист считает, что это произведение оказывает значительное воздействие не только на него, но и на многих слушателей уже более тридцати лет и продолжает находиться «в сердцах людей». Более того, певец активно поддерживает популярные мемы, связанные с «Третьим сентября».