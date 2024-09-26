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Posted 26 сентября, 10:22

Published 26 сентября, 10:22

Modified 26 сентября, 10:24

Updated 26 сентября, 10:24

SHAMAN разводится с женой Еленой Мартыновой

SHAMAN разводится с женой Еленой Мартыновой

26 сентября 2024, 10:22
Фото: скриншот/youtube.com/shaman
SHAMAN разводится с женой Еленой Мартыновой
Сегодня певец SHAMAN объявил о разводе с супругой Еленой Мартыновой. Новость буквально шокировала многомиллионную армию его поклонников. Ведь только недавно артист объяснялся в любви своей второй половине. Что же произошло? SHAMAN лично объяснил все в социальных сетях.
«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид», — такой пост появился в аккаунте Ярослава Дронова (настоящее имя певца) буквально несколько минут назад.

Новость подтвердила и Елена Мартынова. Она написала в соцсетях, что получает много запросов от СМИ и хочет ответить всем сразу.

«Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — пишет топ-менеджер.
Певец SHAMAN объявил о разводе с супругой Еленой МартыновойПевец SHAMAN объявил о разводе с супругой Еленой Мартыновой
Певец SHAMAN объявил о разводе с супругой Еленой Мартыновой. Фото: скриншот/t.me/shaman_channel

Напомним, Ярослав и Елена поженились в 2017 году. Тогда Дронов был еще малоизвестным исполнителем, делающим первые шаги на российской эстраде. Елена, которая старше артиста на 14 лет, уже была преуспевающим топ-менеджером в компании сотовой связи. Именно она оказала Ярославу ту поддержку, которая оказалась так нужна ему на первых порах, когда продюсеры и спонсоры не верили в молодого артиста.

SHAMAN всегда отзывался о супруге как о самом близком и родном человеке, с которым ему тепло и комфортно. У обоих, надо сказать, это второй брак. Ранее Елена была замужем за писателем Александром Цыпкиным, а Ярослав был женат на Марине Рощупкиной, учительнице музыки, которая родила ему дочь Варвару.

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