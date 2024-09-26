SHAMAN разводится с женой Еленой Мартыновой

Напомним, Ярослав и Елена поженились в 2017 году. Тогда Дронов был еще малоизвестным исполнителем, делающим первые шаги на российской эстраде. Елена, которая старше артиста на 14 лет, уже была преуспевающим топ-менеджером в компании сотовой связи. Именно она оказала Ярославу ту поддержку, которая оказалась так нужна ему на первых порах, когда продюсеры и спонсоры не верили в молодого артиста.