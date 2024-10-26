Могут ли цены на жилье рухнуть? Что ждет рынок недвижимости после отмены льготной ипотеки

Posted 26 октября, 13:33
Published 26 октября, 13:33
Modified 26 октября, 13:35
Updated 26 октября, 13:35
Программа льготной ипотеки, запущенная в 2020 году, сыграла ключевую роль в улучшении жилищных условий для многих россиян. За время ее действия было приобретено более 84 миллионов квадратных метров жилья, что свидетельствует о высокой активности на рынке новостроек.
Однако с завершением этой программы в текущем году ситуация на рынке недвижимости кардинально изменилась: количество сделок на первичном рынке резко сократилось, что привело к значительным изменениям в ценовой политике и спросе.
Несмотря на многочисленные прогнозы о снижении цен на жилье, на данный момент ситуация выглядит иначе: в третьем квартале 2024 года стоимость новостроек в России подорожала менее чем на 1%.
— В Москве, например, зафиксировано снижение на тот же процент, но это скорее исключение. Согласно агентству АКРА, в краткосрочной перспективе возможное снижение цен составит около 5%, — рассказывает Александра Панфилова, ведущая канала «РБК Инвестиции».
К 2025 году рынок может начать стабилизироваться, а к 2026 году войти в новую фазу развития, которая потребует адаптации всех участников.
С ухудшением условий для получения ипотеки растет интерес к аренде жилья. В столичном регионе, например, спрос на съемное жилье увеличился на 23%, что вызвало рост арендных ставок. Доходность от аренды квартир достигла рекордных уровней с 2021 года. Это явление можно считать реакцией на ограниченные возможности покупки недвижимости, что подчеркивает значимость арендного сегмента в текущих условиях.
Герман Греф, глава Сбербанка, ожидает, что рынок столкнется с двумя годами сложностей, подчеркивая, что «рынок первички лежит с температурой». По его мнению, это время может оказаться благоприятным для сегмента вторичного жилья, который может привлечь внимание покупателей, рассматривающих более доступные альтернативы.
Центробанк также выражает обеспокоенность по поводу ухудшения качества кредитования. По его данным, почти половина задолженности по ипотеке находится в руках заемщиков с высокой долговой нагрузкой, что увеличивает риски для финансовой системы. Это подчеркивает необходимость более ответственного подхода к кредитованию и оценке платежеспособности заемщиков.
— Рынок жилья находится в состоянии трансформации. Отмена льготной ипотеки и высокие процентные ставки создают вызовы для всех участников. Однако паники среди экспертов нет, — считает Александра.
Рынок адаптируется к новым условиям, и в ближайшие годы мы можем стать свидетелями новых стратегий со стороны застройщиков и покупателей. Кризис не всегда означает только проблемы — это также возможность для изменений и развития.