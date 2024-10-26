Могут ли цены на жилье рухнуть? Что ждет рынок недвижимости после отмены льготной ипотеки

С ухудшением условий для получения ипотеки растет интерес к аренде жилья. В столичном регионе, например, спрос на съемное жилье увеличился на 23%, что вызвало рост арендных ставок. Доходность от аренды квартир достигла рекордных уровней с 2021 года. Это явление можно считать реакцией на ограниченные возможности покупки недвижимости, что подчеркивает значимость арендного сегмента в текущих условиях.