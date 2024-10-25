На 10 лет старше: сын Бекхэмов представил своей семье новую девушку

Круз Бекхэм и его девушка Джеки Апостел отправились на морскую прогулку в компании Виктории Бекхэм. Как оказалось, новая пассия хорошо поладила с дизайнером моды. Она не раз появлялась в компании Круза, в том числе на последнем показе мод, куда девушка пришла в платье от Бекхэм.