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Posted 25 октября, 12:48

Published 25 октября, 12:48

Modified 25 октября, 12:50

Updated 25 октября, 12:50

На 10 лет старше: сын Бекхэмов представил своей семье новую девушку

На 10 лет старше: сын Бекхэмов представил своей семье новую девушку

25 октября 2024, 12:48
Фото: https://dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-13998863/Cruz-Beckham-proves-romance-girlfriend-Jackie-Apostel-victoria.html
На 10 лет старше: сын Бекхэмов представил своей семье новую девушку
Виктория Бекхэм приняла в семью новую девушку своего младшего 19-летнего сына.

Круз Бекхэм и его девушка Джеки Апостел отправились на морскую прогулку в компании Виктории Бекхэм. Как оказалось, новая пассия хорошо поладила с дизайнером моды. Она не раз появлялась в компании Круза, в том числе на последнем показе мод, куда девушка пришла в платье от Бекхэм.

Виктория Бекхэм и Джеки АпостелВиктория Бекхэм и Джеки Апостел
Виктория Бекхэм и Джеки Апостел.
Фото: https://dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-13998863/Cruz-Beckham-proves-romance-girlfriend-Jackie-Apostel-victoria.html
Виктория Бекхэм и Джеки АпостелВиктория Бекхэм и Джеки Апостел
Виктория Бекхэм и Джеки Апостел.
Фото: https://dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-13998863/Cruz-Beckham-proves-romance-girlfriend-Jackie-Apostel-victoria.html
Виктория Бекхэм и Круз БекхэмВиктория Бекхэм и Круз Бекхэм
Виктория Бекхэм и Круз Бекхэм.
Фото: https://dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-13998863/Cruz-Beckham-proves-romance-girlfriend-Jackie-Apostel-victoria.html

18 октября Круз публично признался Джеки в любви, когда девушка праздновала своё 29-летие. Он опубликовал ее фото, когда именинница задувала свечи, подписав: «С днём рождения, я люблю тебя».

Это признание прозвучало всего через несколько дней после того, как пара устроила скандал во время похода по магазинам в Беверли-Хиллз на прошлой неделе, сообщает Dailymail.

Джеки АпостелДжеки Апостел
Джеки Апостел. Фото: социальные сети
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