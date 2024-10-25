На 10 лет старше: сын Бекхэмов представил своей семье новую девушку

Posted 25 октября, 12:48
Published 25 октября, 12:48
Modified 25 октября, 12:50
Updated 25 октября, 12:50
Круз Бекхэм и его девушка Джеки Апостел отправились на морскую прогулку в компании Виктории Бекхэм. Как оказалось, новая пассия хорошо поладила с дизайнером моды. Она не раз появлялась в компании Круза, в том числе на последнем показе мод, куда девушка пришла в платье от Бекхэм.
18 октября Круз публично признался Джеки в любви, когда девушка праздновала своё 29-летие. Он опубликовал ее фото, когда именинница задувала свечи, подписав: «С днём рождения, я люблю тебя».
Это признание прозвучало всего через несколько дней после того, как пара устроила скандал во время похода по магазинам в Беверли-Хиллз на прошлой неделе, сообщает Dailymail.