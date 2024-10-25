Френч по новому: ТОП-5 волнующих образов для октября

Posted 25 октября, 08:23
Published 25 октября, 08:23
Modified 25 октября, 08:25
Updated 25 октября, 08:25
Независимо от выбранного дизайна осенний французский маникюр будет всегда выглядеть выигрышно.
Этот маникюр — слегка изменённая классика. На каждой руке по два френча, а на остальных ногтях — дизайн с пространственным рисунком. Готовый образ такой же шикарный, как и традиционный маникюр, но с изюминкой.
Начните вносить изменения в классику при помощи зелёного цвета. Эти травянистые французские кончики украшены белыми завитками, что придаёт маникюру изысканный вид.
Маникюр «а-ля черепаховый панцирь» должен стать трендом осени-2024. Горчичные французские кончики хорошо дополняют замысловатый коричневый узор.
Шоколадный французский маникюр идеально подойдет для октября. Чуть более темные завитки сверху делают этот коричневый маникюр еще более очаровательным.
Этот стильный черно-коричневый маникюр отличается разнообразием дизайнов. Здесь есть французский маникюр, милые цветы и завитки.