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Posted 25 октября, 08:23

Published 25 октября, 08:23

Modified 25 октября, 08:25

Updated 25 октября, 08:25

Френч по новому: ТОП-5 волнующих образов для октября

Френч по новому: ТОП-5 волнующих образов для октября

25 октября 2024, 08:23
Фото: Изображение Midjourney
Френч по новому: ТОП-5 волнующих образов для октября
Французский маникюр — идеальный выбор для осени, так как существует множество способов придать классическому дизайну сезонный оттенок. Вы можете заменить традиционный белый кончик на яркий оттенок, добавив графичные элементы.

Независимо от выбранного дизайна осенний французский маникюр будет всегда выглядеть выигрышно.

1. Пышный френч

Френч-маникюрФренч-маникюр
Френч-маникюр. Фото: соцсети

Этот маникюр — слегка изменённая классика. На каждой руке по два френча, а на остальных ногтях — дизайн с пространственным рисунком. Готовый образ такой же шикарный, как и традиционный маникюр, но с изюминкой.

Зеленый френч

Зеленый френчЗеленый френч
Зеленый френч. Фото: соцсети

Начните вносить изменения в классику при помощи зелёного цвета. Эти травянистые французские кончики украшены белыми завитками, что придаёт маникюру изысканный вид.

Горчичный черепаховый френч

Горчичный черепаховый френчГорчичный черепаховый френч
Горчичный черепаховый френч. Фото: соцсети

Маникюр «а-ля черепаховый панцирь» должен стать трендом осени-2024. Горчичные французские кончики хорошо дополняют замысловатый коричневый узор.

Шоколадный френч с завитками

Шоколадный френч с завиткамиШоколадный френч с завитками
Шоколадный френч с завитками. Фото: соцсети

Шоколадный французский маникюр идеально подойдет для октября. Чуть более темные завитки сверху делают этот коричневый маникюр еще более очаровательным.

Черно-коричневый френч

Черно-коричневый френчЧерно-коричневый френч
Черно-коричневый френч. Фото: соцсети

Этот стильный черно-коричневый маникюр отличается разнообразием дизайнов. Здесь есть французский маникюр, милые цветы и завитки.

Выглядит стильно: 9 модных однотонных цветов для маникюра в октябре
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#Эмилия Шпилева#Осень#Красота#Все материалы авторов#Тренды 2024#Маникюр
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