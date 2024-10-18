newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 08:41

Published 18 октября, 08:41

Modified 18 октября, 08:43

Updated 18 октября, 08:43

9 модных однотонных цветов для маникюра в октябре

Выглядит стильно: 9 модных однотонных цветов для маникюра в октябре

18 октября 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney
9 модных однотонных цветов для маникюра в октябре
Если молочный и база вам порядком надоели, стоит обратить внимание на сезонные цвета, которые будут выглядеть как полудрагоценные камни — сапфирово-синий, изумрудно-зелёный, аметистовый и гранатовый.

10 трендовых цветов лака для ногтей, которые идеально подойдут для вашего осеннего маникюра.

Молочный шоколад

Молочный шоколад маникюрМолочный шоколад маникюр
Молочный шоколад маникюр. Фото: соцсети

Мечтаете о прохладных октябрьских прогулках и бесконечном шоколаде, который ждёт вас в конце месяца? Насыщенный землисто-коричневый цвет, уютный и тёплый, идеально подходит для октябрьской погоды в свитерах. Он универсален и прекрасно сочетается с другими осенними цветами. Чтобы сделать его ещё более актуальным, сочетайте его с матовым верхним слоем для получения гладкой, бархатистой поверхности, которая выглядит очень уютно.

Темно-бордовый

Винный маникюрВинный маникюр
Винный маникюр. Фото: соцсети

Deep burgundy — смелый винный оттенок с роскошно глубокими тонами. Он эффектный, но классический, что делает его основным осенним цветом, который хорошо смотрится на ногтях любой длины.

Черный как смоль

Черный маникюрЧерный маникюр
Черный маникюр. Фото: соцсети

Когда-то иссиня-черные ногти считались готическими, но сегодня они идеально подходят для капризного осеннего маникюра. Это элегантный, смелый и неподвластный времени оттенок, который добавляет остроты любому образу, особенно в преддверии Хэллоуина. Черный лак выглядит роскошно на коротких ногтях прямоугольной формы и более современно на миндалевидных кончиках средней длины.

Сланцево-серый

Сланцево-серый маникюрСланцево-серый маникюр
Сланцево-серый маникюр. Фото: соцсети

Не готовы покрасить ногти в угольно-черный цвет? Slate grey — мягкий дымчато-серый с прохладными оттенками, которые напоминают пасмурное осеннее небо. Он создает похожий образ, но немного смягчает этот тренд.

Глухой розовый

Приглушенный розовый маникюрПриглушенный розовый маникюр
Приглушенный розовый маникюр. Фото: соцсети

Розовый маникюр — классический нейтральный вариант. В октябре его можно сделать более прохладным и слегка темнее с помощью лилового оттенка. Он отлично подходит в качестве переходного оттенка с конца сентября до начала октября.

Оливково-зеленый

Оливковый маникюрОливковый маникюр
Оливковый маникюр. Фото: соцсети

Холодные, серовато-зелёные оттенки — must-have в октябре 2024 года. Это приглушённый, землистый цвет шикарно смотрится, придаёт ногтям немного естественности и идеально подходит для деревенской эстетики осени.

Бледный серо-коричневый

Бледно-серый маникюрБледно-серый маникюр
Бледно-серый маникюр. Фото: соцсети

Хотя оливково-зелёный довольно нейтральный, для некоторых этот цвет может показаться слишком ярким. Для желающих иметь на ногтях ещё меньше цвета, рекомендуется обратить внимание на маникюр в серо-коричневых тонах в октябре 2024 года.

Серо-коричневый — это сочетание серого и бежевого, он нейтральный, но изысканный цвет и идеально подходит для тех, кто предпочитает минималистичный образ, но при этом хочет что-то стильное на осень.

Шампанское

Цвет шампанскогоЦвет шампанского
Цвет шампанского. Фото: соцсети

Лаки цвета шампанского идеально подходят для легкого осеннего мерцания без полного блеска. Кроме того, поскольку оттенок находится между серебристым и золотым, он хорошо сочетается со всеми аксессуарами и стилями.

Медный

Медный маникюрМедный маникюр
Медный маникюр. Фото: соцсети

Медь — это смелый, тёплый оттенок, полный мерцания, который идеально подходит для тех, кто хочет добавить немного блеска в свой осенний образ. Он прекрасно смотрится как самостоятельный цвет или может быть включён в сезонный нейл-арт для более изысканного образа.

Читайте также:
«Moscow Mule» — модный хромированный маникюр для осениНогти Toffee — маникюрный тренд осени для поклонниц нюдаГлавные ювелирные тренды осени 2024 года
#Эмилия Шпилева#Осень#Красота#Все материалы авторов#Тренды 2024#Маникюр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика