Выглядит стильно: 9 модных однотонных цветов для маникюра в октябре

Мечтаете о прохладных октябрьских прогулках и бесконечном шоколаде, который ждёт вас в конце месяца? Насыщенный землисто-коричневый цвет, уютный и тёплый, идеально подходит для октябрьской погоды в свитерах. Он универсален и прекрасно сочетается с другими осенними цветами. Чтобы сделать его ещё более актуальным, сочетайте его с матовым верхним слоем для получения гладкой, бархатистой поверхности, которая выглядит очень уютно.