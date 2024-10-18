Выглядит стильно: 9 модных однотонных цветов для маникюра в октябре

Posted 18 октября, 08:41
Published 18 октября, 08:41
Modified 18 октября, 08:43
Updated 18 октября, 08:43
10 трендовых цветов лака для ногтей, которые идеально подойдут для вашего осеннего маникюра.
Мечтаете о прохладных октябрьских прогулках и бесконечном шоколаде, который ждёт вас в конце месяца? Насыщенный землисто-коричневый цвет, уютный и тёплый, идеально подходит для октябрьской погоды в свитерах. Он универсален и прекрасно сочетается с другими осенними цветами. Чтобы сделать его ещё более актуальным, сочетайте его с матовым верхним слоем для получения гладкой, бархатистой поверхности, которая выглядит очень уютно.
Deep burgundy — смелый винный оттенок с роскошно глубокими тонами. Он эффектный, но классический, что делает его основным осенним цветом, который хорошо смотрится на ногтях любой длины.
Когда-то иссиня-черные ногти считались готическими, но сегодня они идеально подходят для капризного осеннего маникюра. Это элегантный, смелый и неподвластный времени оттенок, который добавляет остроты любому образу, особенно в преддверии Хэллоуина. Черный лак выглядит роскошно на коротких ногтях прямоугольной формы и более современно на миндалевидных кончиках средней длины.
Не готовы покрасить ногти в угольно-черный цвет? Slate grey — мягкий дымчато-серый с прохладными оттенками, которые напоминают пасмурное осеннее небо. Он создает похожий образ, но немного смягчает этот тренд.
Розовый маникюр — классический нейтральный вариант. В октябре его можно сделать более прохладным и слегка темнее с помощью лилового оттенка. Он отлично подходит в качестве переходного оттенка с конца сентября до начала октября.
Холодные, серовато-зелёные оттенки — must-have в октябре 2024 года. Это приглушённый, землистый цвет шикарно смотрится, придаёт ногтям немного естественности и идеально подходит для деревенской эстетики осени.
Хотя оливково-зелёный довольно нейтральный, для некоторых этот цвет может показаться слишком ярким. Для желающих иметь на ногтях ещё меньше цвета, рекомендуется обратить внимание на маникюр в серо-коричневых тонах в октябре 2024 года.
Серо-коричневый — это сочетание серого и бежевого, он нейтральный, но изысканный цвет и идеально подходит для тех, кто предпочитает минималистичный образ, но при этом хочет что-то стильное на осень.
Лаки цвета шампанского идеально подходят для легкого осеннего мерцания без полного блеска. Кроме того, поскольку оттенок находится между серебристым и золотым, он хорошо сочетается со всеми аксессуарами и стилями.
Медь — это смелый, тёплый оттенок, полный мерцания, который идеально подходит для тех, кто хочет добавить немного блеска в свой осенний образ. Он прекрасно смотрится как самостоятельный цвет или может быть включён в сезонный нейл-арт для более изысканного образа.