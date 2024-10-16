Главные ювелирные тренды осени 2024 года

Posted 16 октября, 12:26
Published 16 октября, 12:26
Modified 16 октября, 12:29
Updated 16 октября, 12:29
Теперь мы можем закутаться в свитера и модные куртки, экспериментируя с более тёмными, мрачными оттенками. А что может украсить любой осенний наряд? Конечно, украшения!
Золото было доминирующим металлом в эпоху тихой роскоши 2023 года, но все чаще можно заметить возвращение серебра, особенно в его наиболее массивной форме.
Для любителей моды не должно быть неожиданностью, что ожерелья с подвесками станут «модным» аксессуаром этой осенью. Вместо одного кулона в моде максимализм: чем больше подвесок, тем лучше.
Еще один интересный способ оживить свой образ в этом сезоне — это серьги-кафы для ушей. Это особенно отличная идея, если вы собираете волосы в зачесанный назад пучок, который продемонстрирует ваше особенное украшение.
Если вам нравится нарушать правила, то сейчас самое подходящее время попробовать тренд на смешанные металлы. Кто-то может сказать, что стоит придерживаться исключительно серебра или золота, но возможность комбинировать открывает новый мир возможностей для стиля.
Хотя чокеры всегда будут любимым украшением, в этом сезоне мы увидим всплеск популярности длинных подвесок. Длинные, доходящие почти до пупка или до середины груди, они обязательно должны иметь камень или медальон, привлекающий внимание.
Пришло время снять Apple Watch и надеть стильный браслет, который отличается шиком и может превратить любой сдержанный наряд в произведение искусства, особенно если вы подберете его искусной формы.
Шнуры сейчас в моде, особенно в виде ожерелий с необычными и авторскими подвесками. Чёрные шнуры будут особенно популярны этой осенью и станут отличным способом разнообразить любой образ.
Этой осенью красный цвет по-прежнему является основным в одежде, то же самое можно сказать и о ювелирных изделиях. Любое украшение насыщенного красного цвета мгновенно привлекает внимание, будь то в сочетании с золотом или серебром.
Источник: Byrdie