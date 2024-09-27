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Posted 27 сентября, 08:58

Published 27 сентября, 08:58

Modified 27 сентября, 09:00

Updated 27 сентября, 09:00

Лисий хвост — необычный тренд для нордических блондинок (+10 фото)

Лисий хвост — необычный тренд для нордических блондинок (+10 фото)

27 сентября 2024, 08:58
Фото: www.reddit.com
Лисий хвост — необычный тренд для нордических блондинок (+10 фото)
Думаете рыжий цвет и блонд не совместимы? Лисий цвет волос становится особенным хитом в 2024 году, позволяя блондинкам получить невероятное окрашивание в стиле «лисий хвост» или при помощи окрашивания отдельных прядей.

Осень может привносить в жизнь унылую погоду и дождливое настроение. Но только не в этом году! Сегодня самым трендовым окрашиванием стал «лисий хвост» и частичное окрашивание в рыжий цвет, который могут себе позволить даже блондинки.

Находясь в топе самых популярных осенних тенденций, лисий хвост подразумевает нанесение на треть волос рыжего и темно-коричневого или черного пигмента, чтобы имитировать настоящий хвост лисы.

При этом, позволить себе такое яркое окрашивание могут даже нордические блондинки, которые берегут свой цвет, но мечтают об изменениях образа.

Окрашивание в стиле лисий хвостОкрашивание в стиле лисий хвост
Окрашивание в стиле лисий хвост. Фото: соцсети
Окрашивание в стиле лисий хвостОкрашивание в стиле лисий хвост
Окрашивание в стиле лисий хвост. Фото: Соцсети
Окрашивание в стиле лисий хвостОкрашивание в стиле лисий хвост
Окрашивание в стиле лисий хвост. Фото: Соцсети
Окрашивание в стиле лисий хвостОкрашивание в стиле лисий хвост
Окрашивание в стиле лисий хвост. Фото: Соцсети
Окрашивание в стиле лисий хвостОкрашивание в стиле лисий хвост
Окрашивание в стиле лисий хвост. Фото: Соцсети

Если хочется более изысканного стиля, можно рассмотреть частичное окрашивание волос пигментом оранжевой линейки тонов — от нежной тыквы до яркого апельсина.

Частичное окрашивание в рыжий цвет волосЧастичное окрашивание в рыжий цвет волос
Частичное окрашивание в рыжий цвет волос. Фото: Соцсети
Частичное окрашивание в рыжий цвет волосЧастичное окрашивание в рыжий цвет волос
Частичное окрашивание в рыжий цвет волос. Фото: Соцсети
Частичное окрашивание в рыжий цвет волосЧастичное окрашивание в рыжий цвет волос
Частичное окрашивание в рыжий цвет волос. Фото: Соцсети
Частичное окрашивание в рыжий цвет волосЧастичное окрашивание в рыжий цвет волос
Частичное окрашивание в рыжий цвет волос. Фото: Соцсети
Придает яркость и омолаживает: тренд на медово-каштановый цвет волос
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#Эмилия Шпилева#Осень#Мода#Все материалы авторов#Волосы#Тренды 2024#Окрашивание волос
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