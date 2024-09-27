Лисий хвост — необычный тренд для нордических блондинок (+10 фото)

Posted 27 сентября, 08:58
Published 27 сентября, 08:58
Modified 27 сентября, 09:00
Updated 27 сентября, 09:00
Осень может привносить в жизнь унылую погоду и дождливое настроение. Но только не в этом году! Сегодня самым трендовым окрашиванием стал «лисий хвост» и частичное окрашивание в рыжий цвет, который могут себе позволить даже блондинки.
Находясь в топе самых популярных осенних тенденций, лисий хвост подразумевает нанесение на треть волос рыжего и темно-коричневого или черного пигмента, чтобы имитировать настоящий хвост лисы.
При этом, позволить себе такое яркое окрашивание могут даже нордические блондинки, которые берегут свой цвет, но мечтают об изменениях образа.
Если хочется более изысканного стиля, можно рассмотреть частичное окрашивание волос пигментом оранжевой линейки тонов — от нежной тыквы до яркого апельсина.
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