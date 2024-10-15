Ровняемся на звезд: 9 вариантов самой модной стрижки сезона «боб-каре»

Posted 15 октября, 09:19
Published 15 октября, 09:19
Modified 15 октября, 09:21
Updated 15 октября, 09:21
Стрижка боб всегда была немного экстравагантной из-за короткой длины волос, инфлюэнсером которой выступала в основном Хейли Бибер. Однако многие звезды, как например Лили Коллинз, Меган Сталлион изменили свое отношение к прическе.
Бейонсе оказалась первой, кто кардинально изменил свой образ вместе с новым цветом волос. Певица показала, что стрижка боб укладывается как классическое каре с прядями, обрамляющими лицо, концы которых обычно загнуты внутрь для создания волнообразной формы. Однако, в большинстве случаев его можно уложить на разный манер.
В серии своих изменений Бьенсе больше всех удивила новой прической, сменив светлый каштан на платиновую блондинку с новым закругленным каре. Она выбрала объемную прическу с загнутыми внутрь концами, создавая форму буквы «С».
Неброский боб Хейли Бибер стал доказательством того, что стиль не обязательно должен быть чрезмерным. Она создала тонкий изгиб, создав контраст между гладко зачесанными волосами и мини-укладкой, придающей форму.
Тэри Маллиган зачесала назад передние пряди волос, чтобы по-новому представить классическое каре. Концы волос были подкручены для красивого изгиба, а макушка была наполнена объемом.
Джиджи Хадид представила новый «старый» взгляд на классическую стрижку боб. Передняя часть была уложена в виде волны, а задние части были подняты вверх, создавая геометрические волны.
Шикарный боб Крисси Тейген можно было сделать даже дома при помощи щипцов. У ее прядей легкая волна, которая придает упругость закрученным концам. Образ дивы завершает блеск волос, который подчеркивает форму прически.
Меган Ти Сталлион опробовала этот образ в сочетании с татуировками в виде бабочек. Челка еще больше подчеркивает драматизм, выделив крошечный завиток, который перекликается с изгибом кончиков.
Мини-пучок Лори Харви придал стилю нотку поколения Z. Она оставила передние части волос распущенными, а остальные собрала сзади в идеальный колючий пучок.
Свободные локоны Эльзы Хоск придают изогнутому каре. Мега объем и мягкие волны придают силуэту еще больше ретро-атмосферы.
Зендая — королева классического боба. Для этого образа она зачесала волосы на прямой пробор, обрамив их волной. Остальные пряди были уложены в объемные локоны.