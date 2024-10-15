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Posted 15 октября, 09:19

Published 15 октября, 09:19

Modified 15 октября, 09:21

Updated 15 октября, 09:21

Ровняемся на звезд: 9 вариантов самой модной стрижки сезона «боб-каре»

Ровняемся на звезд: 9 вариантов самой модной стрижки сезона «боб-каре»

15 октября 2024, 09:19
Бьонсе доказала, что боб как никогда актуален в этом сезоне. Ее перевоплощение поддержали и другие селебрити, показав свои варианты укладки самой знаменитой прически.

Стрижка боб всегда была немного экстравагантной из-за короткой длины волос, инфлюэнсером которой выступала в основном Хейли Бибер. Однако многие звезды, как например Лили Коллинз, Меган Сталлион изменили свое отношение к прическе.

Бейонсе оказалась первой, кто кардинально изменил свой образ вместе с новым цветом волос. Певица показала, что стрижка боб укладывается как классическое каре с прядями, обрамляющими лицо, концы которых обычно загнуты внутрь для создания волнообразной формы. Однако, в большинстве случаев его можно уложить на разный манер.

Ковбойский изогнутый боб

БьонсеБьонсе
Бьонсе. Фото: соцсети

В серии своих изменений Бьенсе больше всех удивила новой прической, сменив светлый каштан на платиновую блондинку с новым закругленным каре. Она выбрала объемную прическу с загнутыми внутрь концами, создавая форму буквы «С».

Мини-укладка каре

Хейли БиберХейли Бибер
Хейли Бибер. Фото: соцсети

Неброский боб Хейли Бибер стал доказательством того, что стиль не обязательно должен быть чрезмерным. Она создала тонкий изгиб, создав контраст между гладко зачесанными волосами и мини-укладкой, придающей форму.

Зачесанное каре-боб

Кэри МаллиганКэри Маллиган
Кэри Маллиган. Фото: соцсети

Тэри Маллиган зачесала назад передние пряди волос, чтобы по-новому представить классическое каре. Концы волос были подкручены для красивого изгиба, а макушка была наполнена объемом.

Боковая укладка каре

Джиджи ХадидДжиджи Хадид
Джиджи Хадид. Фото: соцсети

Джиджи Хадид представила новый «старый» взгляд на классическую стрижку боб. Передняя часть была уложена в виде волны, а задние части были подняты вверх, создавая геометрические волны.

Женственный боб

Крисси ТейгенКрисси Тейген
Крисси Тейген. Фото: соцсети

Шикарный боб Крисси Тейген можно было сделать даже дома при помощи щипцов. У ее прядей легкая волна, которая придает упругость закрученным концам. Образ дивы завершает блеск волос, который подчеркивает форму прически.

Каре с челкой

Меган Ти СталлионМеган Ти Сталлион
Меган Ти Сталлион. Фото: соцсети

Меган Ти Сталлион опробовала этот образ в сочетании с татуировками в виде бабочек. Челка еще больше подчеркивает драматизм, выделив крошечный завиток, который перекликается с изгибом кончиков.

Остроконечный боб-каре

Лори ХарвиЛори Харви
Лори Харви. Фото: соцсети

Мини-пучок Лори Харви придал стилю нотку поколения Z. Она оставила передние части волос распущенными, а остальные собрала сзади в идеальный колючий пучок.

Воздушное каре

Эльза ХоскЭльза Хоск
Эльза Хоск. Фото: соцсети

Свободные локоны Эльзы Хоск придают изогнутому каре. Мега объем и мягкие волны придают силуэту еще больше ретро-атмосферы.

Старый Голливуд

ЗендаяЗендая
Зендая. Фото: соцсети

Зендая — королева классического боба. Для этого образа она зачесала волосы на прямой пробор, обрамив их волной. Остальные пряди были уложены в объемные локоны.

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