Ровняемся на звезд: 9 вариантов самой модной стрижки сезона «боб-каре»

Бейонсе оказалась первой, кто кардинально изменил свой образ вместе с новым цветом волос. Певица показала, что стрижка боб укладывается как классическое каре с прядями, обрамляющими лицо, концы которых обычно загнуты внутрь для создания волнообразной формы. Однако, в большинстве случаев его можно уложить на разный манер.