Вот как нужно одеваться в октябре: 3 модных наряда, рекомендованные Vogue

Posted 1 октября, 07:15
Published 1 октября, 07:15
Modified 1 октября, 07:17
Updated 1 октября, 07:17
Тренч — это предмет гардероба, который идеально подходит как к рубашке, так и свитеру. Редакторы Vogue советуют надевать его в «ленивые» дни с парой мешковатых джинсов и мужскими ботинками на шнуровке одного из модных сезонных цветов — бордового. Дополните образ большой и мягкой сумкой, в которой поместится и ноутбук, и книга.
Осенью 2024 года наравне с тренчем будет господствовать замшевая куртка, мягкая на ощупь и приятная в первые холодные дни октября.
Брюки бежевых и песочных оттенков лучше всего сочетают с клетчатой рубашкой в светло-шоколадных оттенках и узким поясом на талии, который назвали Total brown outfit. На ноги можно надеть удобные и мягкие мокасины.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14