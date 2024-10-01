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Posted 1 октября, 07:15

Published 1 октября, 07:15

Modified 1 октября, 07:17

Updated 1 октября, 07:17

3 модных наряда, рекомендованные Vogue

Вот как нужно одеваться в октябре: 3 модных наряда, рекомендованные Vogue

1 октября 2024, 07:15
Фото: Изображение Midjourney
3 модных наряда, рекомендованные Vogue
Тренчи и замшевые куртки, а также рубашки и тонкие ремешки на талии — рассказываем о трех наиболее актуальных осенних образов уличной моды.

1. Тренч + джинсы

Тренч — это предмет гардероба, который идеально подходит как к рубашке, так и свитеру. Редакторы Vogue советуют надевать его в «ленивые» дни с парой мешковатых джинсов и мужскими ботинками на шнуровке одного из модных сезонных цветов — бордового. Дополните образ большой и мягкой сумкой, в которой поместится и ноутбук, и книга.

ТренчТренч
Тренч. Фото: Daniel Zuchnik/Getty Images

2. Замшевая куртка

Осенью 2024 года наравне с тренчем будет господствовать замшевая куртка, мягкая на ощупь и приятная в первые холодные дни октября.

Замшевая курткаЗамшевая куртка
Замшевая куртка. Фото: Valentina Valdinoci

3. Брюки + рубашка + пояс

Брюки бежевых и песочных оттенков лучше всего сочетают с клетчатой рубашкой в светло-шоколадных оттенках и узким поясом на талии, который назвали Total brown outfit. На ноги можно надеть удобные и мягкие мокасины.

Брюки + рубашка + поясБрюки + рубашка + пояс
Брюки + рубашка + пояс. Фото: WWD/Getty Images
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#Эмилия Шпилева#Осень#Мода#Все материалы авторов#Одежда#Тренды 2024
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