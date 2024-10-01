Вот как нужно одеваться в октябре: 3 модных наряда, рекомендованные Vogue

Тренч — это предмет гардероба, который идеально подходит как к рубашке, так и свитеру. Редакторы Vogue советуют надевать его в «ленивые» дни с парой мешковатых джинсов и мужскими ботинками на шнуровке одного из модных сезонных цветов — бордового. Дополните образ большой и мягкой сумкой, в которой поместится и ноутбук, и книга.