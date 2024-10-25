Джорджина Родригес рассказала, почему ей пришлось экстренно лечь в больницу

Напомним, когда Роналду перешёл в футбольный клуб «Аль-Наср» в январе 2023 года, ему пришлось получить специальное разрешение от правителей королевства жить вместе с Джорджиной. Это было исключением из правила, так как согласно законам Саудовской Аравии неженатым парам не разрешается жить вместе.