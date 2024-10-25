Джорджина Родригес рассказала, почему ей пришлось экстренно лечь в больницу

Posted 25 октября, 11:46
Published 25 октября, 11:46
Modified 25 октября, 11:48
Updated 25 октября, 11:48
30-летняя гражданская жена Криштиану Роналду поделилась новостями о своём здоровье:
«Наконец-то я дома! Я провела четыре дня в больнице с пневмонией, сейчас мне лучше, но я всё ещё восстанавливаюсь дома с семьёй. Я должна сказать большое СПАСИБО всем сотрудникам, врачам, медсёстрам и всем в больнице… они так чудесно обо мне заботились, и я очень благодарна им за это. Спасибо вам всем за такой замечательный отдых», — написала в соцсетях Дорджина Родригес.
The Sun сообщили, что девушка была госпитализирована в Саудовскую немецкую больницу. Пока Родригес находился в больнице, Роналду отыграл два матча за «Аль-Наср», забив гол в победном матче.
Напомним, когда Роналду перешёл в футбольный клуб «Аль-Наср» в январе 2023 года, ему пришлось получить специальное разрешение от правителей королевства жить вместе с Джорджиной. Это было исключением из правила, так как согласно законам Саудовской Аравии неженатым парам не разрешается жить вместе.