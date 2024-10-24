Нобелевская премия-2024 по химии досталась модели искусственного интеллекта

Долгое время одной из основных проблем в биохимии было то, что, хотя генетический код раскрывает структуру белка, часто бывает трудно определить, как этот белок сворачивается. AlphaFold изменил ситуацию. Он предсказывает структуру белка на основе соответствующего ему кода ДНК.