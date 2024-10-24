Нобелевская премия-2024 по химии досталась модели искусственного интеллекта

Posted 24 октября, 10:39
Published 24 октября, 10:39
Modified 24 октября, 10:41
Updated 24 октября, 10:41
Эта программа точно предсказывает структуру белков на основе их генетического кода — важнейший шаг в понимании биологических функций и разработке новых лекарств. По словам профессоров Ремуса Даме и Герарда ван Вестена из Лейденского университета, она уже стала незаменимой.
Долгое время одной из основных проблем в биохимии было то, что, хотя генетический код раскрывает структуру белка, часто бывает трудно определить, как этот белок сворачивается. AlphaFold изменил ситуацию. Он предсказывает структуру белка на основе соответствующего ему кода ДНК.
«AlphaFold обучается на основе всех известных структур белков, которые были определены в ходе экспериментов, — объясняет Ремус Дейм, профессор молекулярной и клеточной химии. — В результате он может делать чрезвычайно точные прогнозы».
Это стало возможным благодаря Банку данных о белках (PDB) — обширной базе данных, в которой учёные на протяжении многих лет тщательно собирали трёхмерные структуры белков вместе с соответствующими им генетическими кодами. Размер и согласованность этой базы данных делают прогнозы AlphaFold очень точными.
По словам Джерарда ван Вестена, профессора искусственного интеллекта и медицинской химии, AlphaFold произвёл революцию в науке:
«Это признание, безусловно, заслуженно. Приятно видеть, что вычислительная химия наконец-то признана важной частью этой области».
Даме добавляет:
«Масштабы этого изобретения как в химии, так и за её пределами, огромны. AlphaFold избавляет от необходимости в сложных экспериментах, позволяя нам быстрее переходить к следующим шагам».