Ученые нашли скрытую связь между датой рождения и здоровьем

Posted 17 октября, 07:13
Published 17 октября, 07:13
Modified 17 октября, 07:15
Updated 17 октября, 07:15
Одним из ключевых факторов, который зависит от сезона рождения, является воздействие солнечного света и уровень витамина D. Этот важный витамин, который синтезируется нашим организмом под воздействием солнечного света, необходим для здоровья костей и иммунной системы.
Например, у детей, рождённых зимой, может быть более низкий уровень витамина D по сравнению с детьми, родившимися летом, что может потенциально повлиять на состояние их здоровья.
Исследование, опубликованное в журнале American Medical Informatics Association, выявило связь между месяцем рождения и риском развития заболеваний в более позднем возрасте.
В ходе исследования были проанализированы данные о здоровье более 10 миллионов человек, и было обнаружено 55 заболеваний, которые значительно коррелируют с месяцем рождения.
Например, было установлено, что у людей, родившихся в октябре и ноябре, выше риск респираторных заболеваний, а у тех, кто родился в конце зимы или в начале весны, немного выше риск неврологических расстройств.
Другое исследование показало, что люди, родившиеся осенью, чаще страдают от депрессии, а те, кто родился весной, подвержены более высокому риску тревожных расстройств. Опять же, считается, что эти связи обусловлены разным уровнем воздействия солнечного света во время беременности и сразу после рождения.
Время года, в которое вы родились, также может влиять на наши биологические часы или циркадные ритмы. У людей, родившихся зимой, циркадные ритмы чаще всего смещены в сторону утра, а у тех, кто родился летом — в сторону вечера.
Хотя результаты исследований подтверждают взаимосвязь, все же они не могут быть единственно верными. Есть и другие факторы, как генетика, образ жизни и окружающая среда, которые играют гораздо более роль в определении состояния здоровья. Месяц или сезон рождения — это лишь малая часть гораздо более крупной и сложной головоломки.
Более того, исследования часто отражают средние показатели для больших групп населения и не применимы к каждому отдельному человеку.
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