newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 07:13

Published 17 октября, 07:13

Modified 17 октября, 07:15

Updated 17 октября, 07:15

Ученые нашли скрытую связь между датой рождения и здоровьем

Ученые нашли скрытую связь между датой рождения и здоровьем

17 октября 2024, 07:13
С древних времён существовало поверье, что время года, в котором родился человек, может влиять на его здоровье и судьбу. Древние астрологи разделяли людей по знакам зодиака. Но научные исследования показывают, что между месяцем рождения и состоянием здоровья действительно есть взаимосвязь.

Одним из ключевых факторов, который зависит от сезона рождения, является воздействие солнечного света и уровень витамина D. Этот важный витамин, который синтезируется нашим организмом под воздействием солнечного света, необходим для здоровья костей и иммунной системы.

Например, у детей, рождённых зимой, может быть более низкий уровень витамина D по сравнению с детьми, родившимися летом, что может потенциально повлиять на состояние их здоровья.

Взаимосвязь даты рождения и здоровьяВзаимосвязь даты рождения и здоровья
Взаимосвязь даты рождения и здоровья. Фото: 1MI

Взаимосвязь сезона рождения и здоровья

Исследование, опубликованное в журнале American Medical Informatics Association, выявило связь между месяцем рождения и риском развития заболеваний в более позднем возрасте.

В ходе исследования были проанализированы данные о здоровье более 10 миллионов человек, и было обнаружено 55 заболеваний, которые значительно коррелируют с месяцем рождения.

Например, было установлено, что у людей, родившихся в октябре и ноябре, выше риск респираторных заболеваний, а у тех, кто родился в конце зимы или в начале весны, немного выше риск неврологических расстройств.

Другое исследование показало, что люди, родившиеся осенью, чаще страдают от депрессии, а те, кто родился весной, подвержены более высокому риску тревожных расстройств. Опять же, считается, что эти связи обусловлены разным уровнем воздействия солнечного света во время беременности и сразу после рождения.

Наука о тайне рожденияНаука о тайне рождения
Наука о тайне рождения. Фото: 1MI

Сезон рождения и биологические часы

Время года, в которое вы родились, также может влиять на наши биологические часы или циркадные ритмы. У людей, родившихся зимой, циркадные ритмы чаще всего смещены в сторону утра, а у тех, кто родился летом — в сторону вечера.

Есть связь, но это не точно

Хотя результаты исследований подтверждают взаимосвязь, все же они не могут быть единственно верными. Есть и другие факторы, как генетика, образ жизни и окружающая среда, которые играют гораздо более роль в определении состояния здоровья. Месяц или сезон рождения — это лишь малая часть гораздо более крупной и сложной головоломки.

Более того, исследования часто отражают средние показатели для больших групп населения и не применимы к каждому отдельному человеку.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя все время сидеть и как жизнь на диване отражается на здоровье человека.

Наука объясняет, почему записанный голос звучит так странно
Узнать подробнее
Читайте также:
Осенняя SOS-программа для кожи: Как сохранить увлажнение в холодные дниПочему музыка вызывает у нас мурашки? Исследование «кожного оргазма»В каких странах больше всего ядовитых змей и где они совсем не водятся
#Эмилия Шпилева#Здоровье#Наука#Все материалы авторов#Исследования#Дата рождения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика