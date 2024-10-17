Ученые нашли скрытую связь между датой рождения и здоровьем

Хотя результаты исследований подтверждают взаимосвязь, все же они не могут быть единственно верными. Есть и другие факторы, как генетика, образ жизни и окружающая среда, которые играют гораздо более роль в определении состояния здоровья. Месяц или сезон рождения — это лишь малая часть гораздо более крупной и сложной головоломки.