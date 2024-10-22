Почему зеркала меняют предмет местами влево и вправо, а не вверх и вниз

Чтобы понять, как работает зеркало, мы должны сначала разобраться в основах отражения света. Когда световые волны попадают на гладкую поверхность, например на зеркало, они отражаются от неё под тем же углом, под которым попали на неё. Благодаря такому поведению зеркала отлично отражают свет, позволяя нам видеть чёткое изображение себя или окружающей обстановки.