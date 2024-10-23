Как образуются цунами и почему они приносят разрушения

Posted 23 октября, 12:09
Published 23 октября, 12:09
Modified 23 октября, 12:11
Updated 23 октября, 12:11
Образование цунами тесно связано с динамикой тектонических плит Земли. Кора нашей планеты состоит из нескольких таких плит, плавающих на полужидком слое земной мантии. В определённых областях, известных как зоны субдукции, одна тектоническая плита погружается под другую, создавая огромное давление при взаимодействии двух плит.
Большинство цунами возникает в зонах субдукции, где океанические тектонические плиты погружаются под континентальные. Когда давление становится слишком сильным, океаническая плита поднимается вверх, вытесняя колоссальный объём воды. Это внезапное вертикальное смещение океанического дна приводит в движение серию волн на поверхности океана — так зарождается цунами.
Однако не все подводные землетрясения приводят к цунами. Чтобы возникло цунами, землетрясение должно быть достаточно сильным (обычно более 7 баллов по шкале Рихтера), морское дно должно сместиться вертикально, а эпицентр землетрясения должен находиться относительно близко к поверхности океана.
Как только возникает цунами, волна начинает распространяться по океану. Скорость цунами зависит от глубины: в более глубоких водах волны движутся быстрее. В открытом океане цунами может распространяться с невероятной скоростью, часто превышающей 500 миль в час — быстрее, чем самолёт.
На этой фазе цунами едва заметны. Несмотря на их скорость, в глубоководных районах их высота от гребня до впадины может составлять всего несколько метров или меньше, а длина волны может достигать сотни километров. Вот почему корабли в открытом океане часто не замечают проходящее под ними цунами.
Истинная разрушительная сила цунами становится очевидной, когда оно приближается к береговой линии. По мере уменьшения глубины скорость снижается, но увеличивается его высота — этот процесс известен как обмеление волны. Это происходит из-за сохранения энергии волны: когда волна замедляется, энергия должна сохраняться, поэтому она преобразуется в увеличение высоты волны.
К тому времени, как волна цунами достигает берега, её высота может превышать 30 метров. В отличие от обычных волн, которые разбиваются и теряют энергию у берега, цунами больше похоже на быстро поднимающийся прилив, который может затопить побережье, причинив значительный ущерб.
Вода может проникать вглубь суши на многие километры. Более того, цунами — это не одна волна, а серия волн, известная как «волновой поезд». Интервал между последующими волнами может составлять от нескольких минут до нескольких часов, и они могут продолжать приходить в течение нескольких часов.
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Источник: Мiragenews