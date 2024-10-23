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Posted 23 октября, 12:09

Published 23 октября, 12:09

Modified 23 октября, 12:11

Updated 23 октября, 12:11

Как образуются цунами и почему они приносят разрушения

Как образуются цунами и почему они приносят разрушения

23 октября 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney
Как образуются цунами и почему они приносят разрушения
Немногие стихийные бедствия могут сравниться по разрушительной силе с цунами. Эти сейсмические волны могут опустошать прибрежные районы, нанося катастрофический ущерб и унося жизни людей.

Рождение цунами: подводные землетрясения и теория смещения

Образование цунами тесно связано с динамикой тектонических плит Земли. Кора нашей планеты состоит из нескольких таких плит, плавающих на полужидком слое земной мантии. В определённых областях, известных как зоны субдукции, одна тектоническая плита погружается под другую, создавая огромное давление при взаимодействии двух плит.

Большинство цунами возникает в зонах субдукции, где океанические тектонические плиты погружаются под континентальные. Когда давление становится слишком сильным, океаническая плита поднимается вверх, вытесняя колоссальный объём воды. Это внезапное вертикальное смещение океанического дна приводит в движение серию волн на поверхности океана — так зарождается цунами.

ЦунамиЦунами
Цунами. Фото: Изображение Midjourney

Однако не все подводные землетрясения приводят к цунами. Чтобы возникло цунами, землетрясение должно быть достаточно сильным (обычно более 7 баллов по шкале Рихтера), морское дно должно сместиться вертикально, а эпицентр землетрясения должен находиться относительно близко к поверхности океана.

Скорость, длина волны и открытый океан: невидимая угроза

Как только возникает цунами, волна начинает распространяться по океану. Скорость цунами зависит от глубины: в более глубоких водах волны движутся быстрее. В открытом океане цунами может распространяться с невероятной скоростью, часто превышающей 500 миль в час — быстрее, чем самолёт.

На этой фазе цунами едва заметны. Несмотря на их скорость, в глубоководных районах их высота от гребня до впадины может составлять всего несколько метров или меньше, а длина волны может достигать сотни километров. Вот почему корабли в открытом океане часто не замечают проходящее под ними цунами.

Цунами под водой чаще всего незаметны на поверхности океанаЦунами под водой чаще всего незаметны на поверхности океана
Цунами под водой чаще всего незаметны на поверхности океана. Фото: 1MI

Усиление у берега и поднимающаяся стена воды

Истинная разрушительная сила цунами становится очевидной, когда оно приближается к береговой линии. По мере уменьшения глубины скорость снижается, но увеличивается его высота — этот процесс известен как обмеление волны. Это происходит из-за сохранения энергии волны: когда волна замедляется, энергия должна сохраняться, поэтому она преобразуется в увеличение высоты волны.

К тому времени, как волна цунами достигает берега, её высота может превышать 30 метров. В отличие от обычных волн, которые разбиваются и теряют энергию у берега, цунами больше похоже на быстро поднимающийся прилив, который может затопить побережье, причинив значительный ущерб.

Вода может проникать вглубь суши на многие километры. Более того, цунами — это не одна волна, а серия волн, известная как «волновой поезд». Интервал между последующими волнами может составлять от нескольких минут до нескольких часов, и они могут продолжать приходить в течение нескольких часов.

ЦунамиЦунами
Цунами. Фото: Изображение Midjourney

Ранее мы рассказывали, в какой стране есть «живые» камни, которые растут и размножаются.

Источник: Мiragenews

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