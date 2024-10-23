Как образуются цунами и почему они приносят разрушения

На этой фазе цунами едва заметны. Несмотря на их скорость, в глубоководных районах их высота от гребня до впадины может составлять всего несколько метров или меньше, а длина волны может достигать сотни километров. Вот почему корабли в открытом океане часто не замечают проходящее под ними цунами.