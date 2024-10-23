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Posted 23 октября, 08:32

Published 23 октября, 08:32

Modified 23 октября, 08:34

Updated 23 октября, 08:34

Лили-Роуз Депп сменила цвет волос

«Богатая блондинка»: Лили-Роуз Депп показала идеальное окрашивание для осени

23 октября 2024, 08:32
Фото: соцсети
Лили-Роуз Депп сменила цвет волос
К приходу осени Депп сменила свой мягкий ванильный блонд на новый более тёмный оттенок, который назвали не как иначе как «old many».

Цвет волос Депп выглядит как идеальный натуральный блонд. В нём сочетаются тёплые карамельные и медовые оттенки, а вкрапления светло-коричневого создают красивейший естественный цвет.

«Лили-Роуз — такая классическая красавица, — рассказывает колорист Кэсс Кейдинг в интервью Byrdie, который работал над волосами звезды. — Я хотела подчеркнуть её естественную элегантность с помощью этого цвета. Он выглядит роскошно, как old many».
Лили-Роуз Депп показала идеальное окрашивание для осениЛили-Роуз Депп показала идеальное окрашивание для осени
Лили-Роуз Депп показала идеальное окрашивание для осени. Фото: соцсети

Кидинг назвала этот оттенок «насыщенным бежевым блондом». Чтобы дополнить новый цвет, парикмахер Питер Люкс уложил её волосы в гладкую причёску, которая подчёркивает стиль 90-х.

Этот мягкий блонд, сочетающий в себе пепельные и бежевые оттенки, должен быть немного темнее у корней, а ближе к кончикам плавно переходить в более светлые золотисто-бежевые оттенки, объяснят колорист.

Лили-Роуз ДеппЛили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп. Фото: соцсети
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