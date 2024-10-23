«Богатая блондинка»: Лили-Роуз Депп показала идеальное окрашивание для осени

Posted 23 октября, 08:32
Published 23 октября, 08:32
Modified 23 октября, 08:34
Updated 23 октября, 08:34
Цвет волос Депп выглядит как идеальный натуральный блонд. В нём сочетаются тёплые карамельные и медовые оттенки, а вкрапления светло-коричневого создают красивейший естественный цвет.
«Лили-Роуз — такая классическая красавица, — рассказывает колорист Кэсс Кейдинг в интервью Byrdie, который работал над волосами звезды. — Я хотела подчеркнуть её естественную элегантность с помощью этого цвета. Он выглядит роскошно, как old many».
Кидинг назвала этот оттенок «насыщенным бежевым блондом». Чтобы дополнить новый цвет, парикмахер Питер Люкс уложил её волосы в гладкую причёску, которая подчёркивает стиль 90-х.
Этот мягкий блонд, сочетающий в себе пепельные и бежевые оттенки, должен быть немного темнее у корней, а ближе к кончикам плавно переходить в более светлые золотисто-бежевые оттенки, объяснят колорист.