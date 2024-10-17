Old Money Blonde: новое окрашивание Кендалл Дженнер — самое модное в этом сезоне

Posted 17 октября, 10:35
Published 17 октября, 10:35
Modified 17 октября, 10:40
Updated 17 октября, 10:40
Стиль «старых денег» (old money) как в одежде, так и в бьюти-образе ассоциируется с истинной и неброской роскошью. Вот и новое окрашивание Дженнер — это дорогой благородный блонд, который не обладает яркостью, но вместе с тем бросается в глаза.
Колорист Дженна Перри, рассказала, что над волосами Кендалл пришлось потрудиться. Для начала пришлось высветлить натуральный темный пигмент модели, и только после этого приступили к окрашиванию.
«Оттенок требует особой тонкости. Мы использовали смесь теплых и холодных оттенков, чтобы добавить волосам объем и мягкий свет. Этот цвет не просто светлый — он насыщен глубиной и роскошью, что подчеркивает природную красоту Кендалл», — говорит Перри.
В целом Old Money Blonde сочетает в себе золотистый, кремовый, медовый и пшеничный оттенки. В итоге получается приглушенный блонд цвет с теплым подтоном, который выглядит очень естественно и изысканно.
Как видим на примере Кендалл, не только белокожим блондинкам, но и натуральным брюнеткам с оливковой кожей окрашивание Old Money Blonde весьма к лицу. Правда, им нужно предварительно нивелировать темный пигмент и осветлить пряди. Кроме того, эта техника подойдет тем, кто хочет подчеркнуть объем и текстуру своих волос, поскольку мягкие переходы от темных корней к светлым кончикам создают эффект пышной шевелюры.