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Posted 17 октября, 10:35

Published 17 октября, 10:35

Modified 17 октября, 10:40

Updated 17 октября, 10:40

Old Money Blonde: новое окрашивание Кендалл Дженнер — самое модное в этом сезоне

Old Money Blonde: новое окрашивание Кендалл Дженнер — самое модное в этом сезоне

17 октября 2024, 10:35
Фото: freepik.com
Old Money Blonde: новое окрашивание Кендалл Дженнер — самое модное в этом сезоне
Блондинки снова в тренде. Даже брюнетка Кендалл Дженнер осветлила волосы, чтобы сделать свой образ более ярким и сексуальным. Новый цвет волос топ-модели уже назвали Old Money Blonde. Кому же подойдет такое окрашивание?

Что такое Old Money Blonde?

Стиль «старых денег» (old money) как в одежде, так и в бьюти-образе ассоциируется с истинной и неброской роскошью. Вот и новое окрашивание Дженнер — это дорогой благородный блонд, который не обладает яркостью, но вместе с тем бросается в глаза.

Колорист Дженна Перри, рассказала, что над волосами Кендалл пришлось потрудиться. Для начала пришлось высветлить натуральный темный пигмент модели, и только после этого приступили к окрашиванию.

«Оттенок требует особой тонкости. Мы использовали смесь теплых и холодных оттенков, чтобы добавить волосам объем и мягкий свет. Этот цвет не просто светлый — он насыщен глубиной и роскошью, что подчеркивает природную красоту Кендалл», — говорит Перри.
Стиль «старых денег» (old money) как в одежде, так и в бьюти-образе ассоциируется с истинной и неброской роскошьюСтиль «старых денег» (old money) как в одежде, так и в бьюти-образе ассоциируется с истинной и неброской роскошью
Стиль «старых денег» (old money) как в одежде, так и в бьюти-образе ассоциируется с истинной и неброской роскошью. Фото: kendalljenner/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Какие оттенки задействованы

В целом Old Money Blonde сочетает в себе золотистый, кремовый, медовый и пшеничный оттенки. В итоге получается приглушенный блонд цвет с теплым подтоном, который выглядит очень естественно и изысканно.

Цвет волос — Old Money BlondeЦвет волос — Old Money Blonde
Цвет волос — Old Money Blonde. Фото: freepik.com
Цвет волос — Old Money BlondeЦвет волос — Old Money Blonde
Цвет волос — Old Money Blonde. Фото: freepik.com
Цвет волос — Old Money BlondeЦвет волос — Old Money Blonde
Цвет волос — Old Money Blonde. Фото: freepik.com

Кому подойдет?

Как видим на примере Кендалл, не только белокожим блондинкам, но и натуральным брюнеткам с оливковой кожей окрашивание Old Money Blonde весьма к лицу. Правда, им нужно предварительно нивелировать темный пигмент и осветлить пряди. Кроме того, эта техника подойдет тем, кто хочет подчеркнуть объем и текстуру своих волос, поскольку мягкие переходы от темных корней к светлым кончикам создают эффект пышной шевелюры.

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