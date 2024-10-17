Old Money Blonde: новое окрашивание Кендалл Дженнер — самое модное в этом сезоне

Как видим на примере Кендалл, не только белокожим блондинкам, но и натуральным брюнеткам с оливковой кожей окрашивание Old Money Blonde весьма к лицу. Правда, им нужно предварительно нивелировать темный пигмент и осветлить пряди. Кроме того, эта техника подойдет тем, кто хочет подчеркнуть объем и текстуру своих волос, поскольку мягкие переходы от темных корней к светлым кончикам создают эффект пышной шевелюры.