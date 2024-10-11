«Cherry Blonde»: блондинки ждали этот осенний тренд

Posted 11 октября, 11:24
Published 11 октября, 11:24
Modified 11 октября, 11:26
Updated 11 октября, 11:26
Колорист-парикмахер и эксперт по волосам Николь Кахлани описывает этот цвет как «нежный золотисто-медный с персиковыми оттенками и размытыми розовыми тонами».
«Он более игривый, чем „клубничный блонд“, так как в нём есть отблески малиново-розового, — объясняет эксперт. — Он выглядит более естественно, чем розовый, потому что ложится на светло-медный оттенок, создавая мягкий, размытый розовый румянец».
Светлые медно-рыжие и клубнично-русые оттенки идеально подходят для осенних месяцев, потому что они подчёркивают все оттенки кожи в холодное время года.
«В последние годы красный и медный цвета стали самыми популярными оттенками для волос. Вишнево-русый — это новый взгляд, потому что он предлагает свежее сочетание красного и русого оттенков, воплотив в себе теплоту и яркость, но не будучи слишком смелым или неестественным», — подчеркивает колорист Джейкоб Сирианно.
Образы с использование окрашивания «Вишневый блонд» получаются дерзкими, но мягкими, что соответствует современным тенденциям в области красоты и позволяет клиентам повеселиться, оставаясь при этом утончёнными и стильными».
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Источник: Byrdie