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Posted 11 октября, 11:24

Published 11 октября, 11:24

Modified 11 октября, 11:26

Updated 11 октября, 11:26

«Cherry Blonde»: блондинки ждали этот осенний тренд

«Cherry Blonde»: блондинки ждали этот осенний тренд

11 октября 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney
«Cherry Blonde»: блондинки ждали этот осенний тренд
«Вишневый блонд» — это актуальный в этом сезоне цвет для смелых девушек, который отличается от клубничного блонда и классического King Kylie pink. Стилисты по волосам рассказали, чем особенность этого оттенка.

Что такое вишневый блонд?

Колорист-парикмахер и эксперт по волосам Николь Кахлани описывает этот цвет как «нежный золотисто-медный с персиковыми оттенками и размытыми розовыми тонами».

«Он более игривый, чем „клубничный блонд“, так как в нём есть отблески малиново-розового, — объясняет эксперт. — Он выглядит более естественно, чем розовый, потому что ложится на светло-медный оттенок, создавая мягкий, размытый розовый румянец».
Окрашивание вишневый блондОкрашивание вишневый блонд
Окрашивание вишневый блонд. Фото: соцсети
Окрашивание вишневый блондОкрашивание вишневый блонд
Окрашивание вишневый блонд. Фото: соцсети

Почему вишневый блонд в тренде

Светлые медно-рыжие и клубнично-русые оттенки идеально подходят для осенних месяцев, потому что они подчёркивают все оттенки кожи в холодное время года.

«В последние годы красный и медный цвета стали самыми популярными оттенками для волос. Вишнево-русый — это новый взгляд, потому что он предлагает свежее сочетание красного и русого оттенков, воплотив в себе теплоту и яркость, но не будучи слишком смелым или неестественным», — подчеркивает колорист Джейкоб Сирианно.

Образы с использование окрашивания «Вишневый блонд» получаются дерзкими, но мягкими, что соответствует современным тенденциям в области красоты и позволяет клиентам повеселиться, оставаясь при этом утончёнными и стильными».

«Cherry Blonde» тренд осени 2024«Cherry Blonde» тренд осени 2024
«Cherry Blonde» тренд осени 2024. Фото: соцсети
«Cherry Blonde»«Cherry Blonde»
«Cherry Blonde». Фото: соцсети

Ранее мы рассказывали, как блондинки перекрашивают волосы в лисий хвост и какие тренды появились этой осенью на цветное окрашивание.

Источник: Byrdie

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#Эмилия Шпилева#Красота#Мода#Все материалы авторов#Волосы#Тренды#Окрашивание волос
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