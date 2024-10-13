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Posted 13 октября, 14:06

Published 13 октября, 14:06

Modified 13 октября, 14:08

Updated 13 октября, 14:08

15 причесок «Мальвина» на разную длину волос и для любого случая

15 причесок «Мальвина» на разную длину волос и для любого случая

13 октября 2024, 14:06
Фото: соцсети
15 причесок «Мальвина» на разную длину волос и для любого случая
Прическа, в которой волосы наполовину убраны вверх, считается одной из самых простых, но идеально подходящих для женственного образа. Рассказываем, как носят эту укладку звезды.

Убрать волосы вверх или оставить длину? Выбирая какую сделать прическу, остановитесь на чем-то среднем — идеальной золотой середине и прическе «Мальвина».

Высокий хвост

Высокий хвостВысокий хвост
Высокий хвост. Фото: Kevin Mazur

Повторяем классическую прическу «Мальвина» как у Бьонсе. Разделите волосы расческой в хвост от уха до уха по прямой линии. Нанесите лак для волос легкой фиксации, чтобы разгладить все непослушные волоски и завяжите волосы на макушке резинкой.

Текстурированный стиль

«Мальвина» на коротких волосах«Мальвина» на коротких волосах
«Мальвина» на коротких волосах. Фото: соцсети

Текстурированная причёска хорошо смотрится на коротких волосах. Просто разделите волосы на пряди и закрутите их, прежде чем заколоть назад.

Украшение — бант

Собраны сзади в бантСобраны сзади в бант
Собраны сзади в бант. Фото: соцсети

Идеальный стиль для праздника или особого случая, этот образ наполовину собранных волосы наверх, закрепив их бантом, а затем с помощью щипцов для завивки с широким основанием добавить несколько завитков на концах.

 

Волны

ВолныВолны
Волны. Фото: Hector Vivas

Вам не нужно делать что-то необычное с прической «Мальвина». Вместо этого попробуйте предварительно придать волосам легкую текстуру и подвижность. Для этого особенно удобны утюжки, которые не требуют никаких техник завивки.

Высокий хвост пони

Высокий хвост пониВысокий хвост пони
Высокий хвост пони. Фото: Karwai Tang/WireImage/Getty Images

Чтобы воплотить модный стиль в прическе, зачесывайте волосы прямо из-за ушей по направлению к центру головы, где вы хотели бы, чтобы был хвост. Обернув его толстой резинкой или шнурком, вы сделаете его еще более высоким и задорным.

Двойные косы

Двойные косыДвойные косы
Двойные косы. Фото: соцсети

Если ваши волосы густые и тяжелые, попробуйте заплести косу из трех прядей и свободно растянуть их в стороны, так вы получите красивое обрамление без головной боли, связанной с укладкой.

Завиток сбоку

Прическа «Мальвина»Прическа «Мальвина»
Прическа «Мальвина». Фото: соцсети

Простой способ придать волосам немного дополнительного объёма — сделать боковой пробор, желательно противоположный.

Гладкий пучок на затылке с бантом

Гладкий пучок на затылке с бантомГладкий пучок на затылке с бантом
Гладкий пучок на затылке с бантом. Фото: соцсети

Одним из плюсов этой прически является возможность убрать пряди волос от лица, демонстрируя украшения и аксессуары. В случае Сидни Суини это были бы ее красивые серьги и накидка.

Микрокосички

МикрокосичкиМикрокосички
Микрокосички. Фото: соцсети

Две микрокосички, заплетенные по бокам, это пятиминутная прическа, которая может улучшить образ и подходит для множества случаев. Вы можете начать с висков или чуть выше ушей, чтобы создать более свободную форму.

Космические булочки

Космические булочкиКосмические булочки
Космические булочки. Фото: соцсети

Никогда не стоит недооценивать силу двух мини-пучков. Этот простой, но забавный стиль может придать вашему образу нотку стиля 90-х.

Простой Бант

Прическа Мальвина с бантомПрическа Мальвина с бантом
Прическа Мальвина с бантом. Фото: соцсети

В следующий раз, когда будете выбрасывать упаковку от подарка, сохраните ленты, которые преобразят любую прическу. Они являются идеальным аксессуаром для «мальвины» независимо от случая.

Романтичные свободные волны

Романтичные свободные волныРомантичные свободные волны
Романтичные свободные волны. Фото: TRISTAN FEWINGS

Романтичные, слегка приподнятые свободные волны — идеальный стиль для любого случая, но они особенно хорошо смотрятся на невестах.

Закрученный рыбий хвост

Рыбий хвостРыбий хвост
Рыбий хвост. Фото: соцсети

Простая закрутка прядей по бокам даст наполовину приподнятый и наполовину опущенный стиль. Добавление косички в виде рыбьего хвоста превращает ее в богемный, идеально подходящий для проведения всех этих выпускных, свадеб и семейных праздников образ.

Тройная коса

Трйоная косаТрйоная коса
Трйоная коса. Фото: соцсети

Стиль «наполовину распущенные, наполовину собранные» выглядит круто, если прическе добавить эксцентричных косичек, придающие текстуру.

Источник: BYRDIE

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#Эмилия Шпилева#Красота#Все материалы авторов#Волосы#Прически
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