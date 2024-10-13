15 причесок «Мальвина» на разную длину волос и для любого случая

Чтобы воплотить модный стиль в прическе, зачесывайте волосы прямо из-за ушей по направлению к центру головы, где вы хотели бы, чтобы был хвост. Обернув его толстой резинкой или шнурком, вы сделаете его еще более высоким и задорным.