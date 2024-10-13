15 причесок «Мальвина» на разную длину волос и для любого случая

Posted 13 октября, 14:06
Published 13 октября, 14:06
Modified 13 октября, 14:08
Updated 13 октября, 14:08
Убрать волосы вверх или оставить длину? Выбирая какую сделать прическу, остановитесь на чем-то среднем — идеальной золотой середине и прическе «Мальвина».
Повторяем классическую прическу «Мальвина» как у Бьонсе. Разделите волосы расческой в хвост от уха до уха по прямой линии. Нанесите лак для волос легкой фиксации, чтобы разгладить все непослушные волоски и завяжите волосы на макушке резинкой.
Текстурированная причёска хорошо смотрится на коротких волосах. Просто разделите волосы на пряди и закрутите их, прежде чем заколоть назад.
Идеальный стиль для праздника или особого случая, этот образ наполовину собранных волосы наверх, закрепив их бантом, а затем с помощью щипцов для завивки с широким основанием добавить несколько завитков на концах.
Вам не нужно делать что-то необычное с прической «Мальвина». Вместо этого попробуйте предварительно придать волосам легкую текстуру и подвижность. Для этого особенно удобны утюжки, которые не требуют никаких техник завивки.
Чтобы воплотить модный стиль в прическе, зачесывайте волосы прямо из-за ушей по направлению к центру головы, где вы хотели бы, чтобы был хвост. Обернув его толстой резинкой или шнурком, вы сделаете его еще более высоким и задорным.
Если ваши волосы густые и тяжелые, попробуйте заплести косу из трех прядей и свободно растянуть их в стороны, так вы получите красивое обрамление без головной боли, связанной с укладкой.
Простой способ придать волосам немного дополнительного объёма — сделать боковой пробор, желательно противоположный.
Одним из плюсов этой прически является возможность убрать пряди волос от лица, демонстрируя украшения и аксессуары. В случае Сидни Суини это были бы ее красивые серьги и накидка.
Две микрокосички, заплетенные по бокам, это пятиминутная прическа, которая может улучшить образ и подходит для множества случаев. Вы можете начать с висков или чуть выше ушей, чтобы создать более свободную форму.
Никогда не стоит недооценивать силу двух мини-пучков. Этот простой, но забавный стиль может придать вашему образу нотку стиля 90-х.
В следующий раз, когда будете выбрасывать упаковку от подарка, сохраните ленты, которые преобразят любую прическу. Они являются идеальным аксессуаром для «мальвины» независимо от случая.
Романтичные, слегка приподнятые свободные волны — идеальный стиль для любого случая, но они особенно хорошо смотрятся на невестах.
Простая закрутка прядей по бокам даст наполовину приподнятый и наполовину опущенный стиль. Добавление косички в виде рыбьего хвоста превращает ее в богемный, идеально подходящий для проведения всех этих выпускных, свадеб и семейных праздников образ.
Стиль «наполовину распущенные, наполовину собранные» выглядит круто, если прическе добавить эксцентричных косичек, придающие текстуру.
Источник: BYRDIE