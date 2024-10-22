Риски для здоровья, связанные с татуировками и пирсингом

В долгосрочной перспективе необходимо также учитывать возможные осложнения при МРТ для татуировок и риск разрыва или растяжения для пирсинга. У некоторых людей при прохождении магнитно-резонансной томографии (МРТ) может возникнуть отёк или жжение в области татуировки. Пирсинг, особенно в более мягких частях тела, может порваться под воздействием натяжения или давления, что приведёт к более серьёзным травмам.