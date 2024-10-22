Риски для здоровья, связанные с татуировками и пирсингом

Posted 22 октября, 10:54
Published 22 октября, 10:54
Modified 22 октября, 10:56
Updated 22 октября, 10:56
При нанесении татуировки чернила вводятся в дерму, второй слой кожи, с помощью тату-машинки, которая прокалывает кожу от 50 до 3000 раз в минуту. При пирсинге в части тела создаётся отверстие для украшения.
Оба процесса подразумевают прокалывание кожи и подвергают организм потенциальным инфекциям и другим рискам для здоровья.
Инфекции представляют собой серьёзную опасность, связанную как с татуировками, так и с пирсингом. Эти процедуры могут привести к передаче бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, если не выполняются в стерильных условиях. Эти инфекции могут варьироваться от незначительных кожных инфекций до серьёзных системных инфекций, включая стафилококк (стаф), гепатит B и C и даже ВИЧ.
У некоторых людей организм может реагировать на пигменты для татуировок или металл в украшениях для пирсинга, что приводит к аллергическим реакциям. Эти реакции могут проявиться сразу после процедуры или спустя много лет. Симптомы могут включать зуд, покраснение, отёк и сыпь.
«Редко могут встречаться аллергические реакции на пигмент. Такой процесс лечится гораздо сложнее и дольше, потому что мы не можем устранить тот аллерген, который запустил этот процесс», — разъясняет врач-дерматолог Александра Орловская.
Татуировки могут привести к различным кожным заболеваниям. Гранулемы — это небольшие узелки, которые могут образовываться вокруг инородных для организма веществ, например частиц пигмента для татуировки. Татуировки также могут вызывать келоидные рубцы — разрастания рубцовой ткани, которые появляются на месте татуировки.
«На практике я наблюдала два вида таких осложнений. Первое это феномен Керкира: на месте татуировки появились свежие высыпания, характерные для псориаза. Второй случай был связан с рецидивирующим фурункулезом. Сначала высыпания были на месте татуировки, а потом распространились на все остальные участки тела», — рассказала доктор Орловская.
К потенциальным осложнениям, связанным с пирсингом в полости рта, относятся повреждение зубов, дёсен и пломб, повышенное слюноотделение, а также трудности с речью, жеванием или глотанием. Также существует риск проглатывания или удушения из-за выпавших штифтов, колец или серёг.
Чтобы свести к минимуму риски для здоровья, связанные с татуировками и пирсингом, следует соблюдать следующие меры предосторожности:
В долгосрочной перспективе необходимо также учитывать возможные осложнения при МРТ для татуировок и риск разрыва или растяжения для пирсинга. У некоторых людей при прохождении магнитно-резонансной томографии (МРТ) может возникнуть отёк или жжение в области татуировки. Пирсинг, особенно в более мягких частях тела, может порваться под воздействием натяжения или давления, что приведёт к более серьёзным травмам.