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Posted 22 октября, 10:54

Published 22 октября, 10:54

Modified 22 октября, 10:56

Updated 22 октября, 10:56

Риски для здоровья, связанные с татуировками и пирсингом

Риски для здоровья, связанные с татуировками и пирсингом

22 октября 2024, 10:54
Фото: 1MI
Риски для здоровья, связанные с татуировками и пирсингом
Татуировки и пирсинг стали широко распространёнными формами боди-арта, самовыражения и идентификации во многих культурах по всему миру. Хотя эти процедуры могут придать внешности уникальный индивидуальный оттенок, они сопряжены с потенциальными рисками для здоровья из-за своей инвазивной природы.

При нанесении татуировки чернила вводятся в дерму, второй слой кожи, с помощью тату-машинки, которая прокалывает кожу от 50 до 3000 раз в минуту. При пирсинге в части тела создаётся отверстие для украшения.

Оба процесса подразумевают прокалывание кожи и подвергают организм потенциальным инфекциям и другим рискам для здоровья.

Потенциальные риски для здоровья и осложнения

Инфекции

Инфекции представляют собой серьёзную опасность, связанную как с татуировками, так и с пирсингом. Эти процедуры могут привести к передаче бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, если не выполняются в стерильных условиях. Эти инфекции могут варьироваться от незначительных кожных инфекций до серьёзных системных инфекций, включая стафилококк (стаф), гепатит B и C и даже ВИЧ.

Нанесение татуировокНанесение татуировок
Нанесение татуировок. Фото: 1MI

Аллергические реакции

У некоторых людей организм может реагировать на пигменты для татуировок или металл в украшениях для пирсинга, что приводит к аллергическим реакциям. Эти реакции могут проявиться сразу после процедуры или спустя много лет. Симптомы могут включать зуд, покраснение, отёк и сыпь.

«Редко могут встречаться аллергические реакции на пигмент. Такой процесс лечится гораздо сложнее и дольше, потому что мы не можем устранить тот аллерген, который запустил этот процесс», — разъясняет врач-дерматолог Александра Орловская.

Кожные заболевания

Татуировки могут привести к различным кожным заболеваниям. Гранулемы — это небольшие узелки, которые могут образовываться вокруг инородных для организма веществ, например частиц пигмента для татуировки. Татуировки также могут вызывать келоидные рубцы — разрастания рубцовой ткани, которые появляются на месте татуировки.

«На практике я наблюдала два вида таких осложнений. Первое это феномен Керкира: на месте татуировки появились свежие высыпания, характерные для псориаза. Второй случай был связан с рецидивирующим фурункулезом. Сначала высыпания были на месте татуировки, а потом распространились на все остальные участки тела», — рассказала доктор Орловская.
ТатуировкиТатуировки
Татуировки. Фото: 1MI

Осложнения со стороны полости рта

К потенциальным осложнениям, связанным с пирсингом в полости рта, относятся повреждение зубов, дёсен и пломб, повышенное слюноотделение, а также трудности с речью, жеванием или глотанием. Также существует риск проглатывания или удушения из-за выпавших штифтов, колец или серёг.

Меры предосторожности и последующий уход

Чтобы свести к минимуму риски для здоровья, связанные с татуировками и пирсингом, следует соблюдать следующие меры предосторожности:

  1. Для проведения этих процедур всегда выбирайте авторитетного специалиста. Он должен иметь соответствующую квалификацию, опыт и соблюдать строгие стандарты гигиены.

  2. Убедитесь, что используемое оборудование стерильно. Иглы должны быть одноразовыми и находиться в запечатанных упаковках. Специалист также должен вымыть руки и надеть новые одноразовые перчатки.
  3. После процедуры очень важно соблюдать инструкции по уходу, предоставленные специалистом. Как правило, это включает в себя регулярную очистку области тёплой водой с мягким мылом и отказ от плавания в бассейнах или море до полного заживления.

В долгосрочной перспективе необходимо также учитывать возможные осложнения при МРТ для татуировок и риск разрыва или растяжения для пирсинга. У некоторых людей при прохождении магнитно-резонансной томографии (МРТ) может возникнуть отёк или жжение в области татуировки. Пирсинг, особенно в более мягких частях тела, может порваться под воздействием натяжения или давления, что приведёт к более серьёзным травмам.

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Кожа#Все материалы авторов#Татуировки
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