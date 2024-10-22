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Posted 22 октября, 08:21

Published 22 октября, 08:21

Modified 22 октября, 08:21

Updated 22 октября, 08:21

Не болей — 7 приемов защиты от осенних вирусов

Не болей — 7 приемов защиты от осенних вирусов

22 октября 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney
Не болей — 7 приемов защиты от осенних вирусов
Осенью организму нужна особая поддержка. И вы должны ему помочь. Расскажем, как не стать жертвой осенних простуд и укрепить свое здоровье.

Цитрусовые

Прекрасно, если вы всё лето ели свежие фрукты и ягоды, богатые витаминами и полезными веществами. К сожалению, они не накапливаются в организме. Поэтому осенью пополняйте рацион цитрусовыми. В них содержится большое количество витамина С, помогающего в укреплении иммунитета.

Осенью пополняйте рацион цитрусовыми, в них содержится большое количество витамина С, помогающего в укреплении иммунитетаОсенью пополняйте рацион цитрусовыми, в них содержится большое количество витамина С, помогающего в укреплении иммунитета
Осенью пополняйте рацион цитрусовыми, в них содержится большое количество витамина С, помогающего в укреплении иммунитета. Фото: Изображение Midjourney

Железо

Часто осенняя апатия, утомляемость, усталость и хандра — признаки нехватки железа в крови. Включите в осенний рацион больше белка, морепродукты, яйца, зелень, рыбу, говядину, гречку.

Кисломолочные продукты

Хорошо работающий желудочно-кишечный тракт, то есть с хорошей микрофлорой, помогает иммунитету бороться с инфекциями и вирусами. А хорошую микрофлору создают полезные бактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах.

Старайтесь, чтобы эти продукты были в вашем рационе 3-4 раза в неделю. Особенно полезен кефир — он включен медиками в список самых полезных суперфудов.

Хорошо работающий желудочно-кишечный тракт, то есть с хорошей микрофлорой, помогает иммунитету бороться с инфекциями и вирусамиХорошо работающий желудочно-кишечный тракт, то есть с хорошей микрофлорой, помогает иммунитету бороться с инфекциями и вирусами
Хорошо работающий желудочно-кишечный тракт, то есть с хорошей микрофлорой, помогает иммунитету бороться с инфекциями и вирусами. Фото: Изображение Midjourney

Диета

Осень — не самое лучшее время для пищевых экспериментов. Не стоит увлекаться разгрузочными диетами, которые могут привести к катастрофической нехватке полезных веществ и витаминов.

Но поработать над ежедневным меню всё же стоит. Важно не перегружать рацион тяжелой и жирной пищей. Не создавайте нагрузку на печень, которая играет важную роль в формировании стойкого иммунитета.

Ягодные сборы

Очень полезен для укрепления иммунитета настой из шиповника. Можно купить чай из шиповника в аптеках либо сделать настой на ягодах.

Также полезны напитки из малины, клюквы и черной смородины. Пейте их в течение дня — их можно употреблять без ограничений.

Осенью для укрепления иммунитета полезны ягодные сборы, в том числе напитки малины, клюквы и черной смородиныОсенью для укрепления иммунитета полезны ягодные сборы, в том числе напитки малины, клюквы и черной смородины
Осенью для укрепления иммунитета полезны ягодные сборы, в том числе напитки малины, клюквы и черной смородины. Фото: Изображение Midjourney

Гигиена

До сих пор многие люди не видят связи между грязными руками и частыми простудными заболеваниями. Не забывайте мыть руки каждый раз приходя с улицы, протирайте телефон антибактериальными салфетками. На улице не дотрагивайтесь руками до слизистых.

Досуг и движение

Постарайтесь совершать ежедневные прогулки хотя бы по полчаса. Это укрепит ваши силы и поднимет настроение.

Старайтесь больше общаться и получать положительные эмоции. Угнетенное состояние вызывает стресс, а это значительно снижает защитные силы организма.

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#Екатерина Непомнящая#Иммунитет#Осень#Профилактика#Здоровье#Все материалы авторов#Вирус
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