Не болей — 7 приемов защиты от осенних вирусов

Posted 22 октября, 08:21
Published 22 октября, 08:21
Modified 22 октября, 08:21
Updated 22 октября, 08:21
Прекрасно, если вы всё лето ели свежие фрукты и ягоды, богатые витаминами и полезными веществами. К сожалению, они не накапливаются в организме. Поэтому осенью пополняйте рацион цитрусовыми. В них содержится большое количество витамина С, помогающего в укреплении иммунитета.
Часто осенняя апатия, утомляемость, усталость и хандра — признаки нехватки железа в крови. Включите в осенний рацион больше белка, морепродукты, яйца, зелень, рыбу, говядину, гречку.
Хорошо работающий желудочно-кишечный тракт, то есть с хорошей микрофлорой, помогает иммунитету бороться с инфекциями и вирусами. А хорошую микрофлору создают полезные бактерии, содержащиеся в кисломолочных продуктах.
Старайтесь, чтобы эти продукты были в вашем рационе 3-4 раза в неделю. Особенно полезен кефир — он включен медиками в список самых полезных суперфудов.
Осень — не самое лучшее время для пищевых экспериментов. Не стоит увлекаться разгрузочными диетами, которые могут привести к катастрофической нехватке полезных веществ и витаминов.
Но поработать над ежедневным меню всё же стоит. Важно не перегружать рацион тяжелой и жирной пищей. Не создавайте нагрузку на печень, которая играет важную роль в формировании стойкого иммунитета.
Очень полезен для укрепления иммунитета настой из шиповника. Можно купить чай из шиповника в аптеках либо сделать настой на ягодах.
Также полезны напитки из малины, клюквы и черной смородины. Пейте их в течение дня — их можно употреблять без ограничений.
До сих пор многие люди не видят связи между грязными руками и частыми простудными заболеваниями. Не забывайте мыть руки каждый раз приходя с улицы, протирайте телефон антибактериальными салфетками. На улице не дотрагивайтесь руками до слизистых.
Постарайтесь совершать ежедневные прогулки хотя бы по полчаса. Это укрепит ваши силы и поднимет настроение.
Старайтесь больше общаться и получать положительные эмоции. Угнетенное состояние вызывает стресс, а это значительно снижает защитные силы организма.