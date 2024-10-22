Не болей — 7 приемов защиты от осенних вирусов

Прекрасно, если вы всё лето ели свежие фрукты и ягоды, богатые витаминами и полезными веществами. К сожалению, они не накапливаются в организме. Поэтому осенью пополняйте рацион цитрусовыми. В них содержится большое количество витамина С, помогающего в укреплении иммунитета.