Как зимой сохранить здоровье и свежесть кожи

Как и лицо, кожа рук наиболее подвержена действию низких температур в мороз и поэтому очень уязвима. При недостаточном или неправильном уходе она становится сухой, стягивается и покрывается трещинами. Для того чтобы этого избежать, необходимо в холодную погоду всегда носить перчатки. Кроме того, не следует пренебрегать и хозяйственными перчатками во время уборки дома или мытья посуды.