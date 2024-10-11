Как зимой сохранить здоровье и свежесть кожи

Posted 11 октября, 08:15
Published 11 октября, 08:15
Modified 11 октября, 08:17
Updated 11 октября, 08:17
Обветренная кожа теряет упругость и эластичность, быстро становится сухой и может даже покрыться мелкими трещинками. Кроме того, на лице могут появиться преждевременные морщины. А еще кожа лица недополучает необходимые питательные вещества, так как из-за низких температур окружающей среды кровеносные сосуды сужаются и замедляется кровообращение.
Чтобы избежать проблем со здоровьем и ухудшения внешности, за кожей лица в зимний период требуется особый уход, включающий в себя активное увлажнение и питание кожи, а также защиту от холодного воздуха и ветра.
Для увлажнения кожи лица можно использовать лосьон — его следует наносить по утрам после умывания. Он образует на поверхности кожи тонкую пленку, которая удержит влагу. Кроме того, для защиты от мороза можно перед выходом из дома наносить на лицо питательный крем, а вечером, перед сном, дополнительно применять увлажняющее косметическое средство.
Не меньше кожа лица зимой нуждается и в дополнительном питании. «Утренний» питательный крем должен быть густым и жирным, а еще он должен обладать защитными свойствами и предохранять кожу от ультрафиолетового излучения. Лучше всего выбирать крема, содержащие натуральные масла, экстракты трав и витамины А и Е — они смягчают кожу лица и питают ее, а также стимулируют обменные процессы.
Как и лицо, кожа рук наиболее подвержена действию низких температур в мороз и поэтому очень уязвима. При недостаточном или неправильном уходе она становится сухой, стягивается и покрывается трещинами. Для того чтобы этого избежать, необходимо в холодную погоду всегда носить перчатки. Кроме того, не следует пренебрегать и хозяйственными перчатками во время уборки дома или мытья посуды.
А чтобы обеспечить коже рук достаточное увлажнение и питание, можно делать вечерние маски с густым кремом. Средство наносят на руки толстым слоем, после чего следует надеть хлопчатобумажные перчатки и походить в них часа два перед сном или прямо в них лечь спать.