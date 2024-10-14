Осенняя SOS-программа для кожи: Как сохранить увлажнение в холодные дни

Posted 14 октября, 12:31
Published 14 октября, 12:31
Modified 14 октября, 12:35
Updated 14 октября, 12:35
Чтобы сохранить кожу здоровой и сияющей в отопительный сезон, следуйте этим простым, но эффективным правилам:
Глубокое увлажнение и питание
Выбирайте средства с гиалуроновой кислотой, глицерином или пантенолом, чтобы удерживать влагу в коже. Для питания используйте кремы с маслами, например, жожоба, которые помогут укрепить защитный барьер.
Бережное очищение
Используйте очищающие средства с пометкой «для чувствительной кожи». Они сохраняют липидный барьер, предотвращая сухость и раздражение.
Контроль температуры воды
Горячая вода может вымывать естественные липиды кожи. Идеальная температура для умывания и душа — 32-35 градусов.
Оптимальный климат в доме
Сухой воздух усугубляет состояние кожи. Используйте увлажнитель воздуха и поддерживайте температуру в помещении на уровне 20-22 градусов.
Правильное нанесение средств
Наносите увлажняющий крем на влажную кожу за 15-30 минут до выхода на улицу. Это поможет сохранить влагу и защитит от обветривания.
Не забывайте также о питании: добавьте в рацион продукты с омега-3 и антиоксидантами для поддержания здоровья кожи изнутри.
Лучший способ ухода за кожей в отопительный сезон — это сочетание увлажнения, питания и защиты. Попробуйте сухое масло для тела — оно быстро впитывается, глубоко питает и превращает процесс ухода за кожей в настоящее удовольствие.