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Posted 14 октября, 12:31

Published 14 октября, 12:31

Modified 14 октября, 12:35

Updated 14 октября, 12:35

Осенняя SOS-программа для кожи: Как сохранить увлажнение в холодные дни

Осенняя SOS-программа для кожи: Как сохранить увлажнение в холодные дни

14 октября 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney
Осенняя SOS-программа для кожи: Как сохранить увлажнение в холодные дни
С приходом осени и включением отопления, наша кожа начинает терять влагу быстрее обычного, становится сухой и менее упругой. Стянутость, мелкие морщинки и шелушение — это сигналы того, что коже нужна особая забота в этот период.

Чтобы сохранить кожу здоровой и сияющей в отопительный сезон, следуйте этим простым, но эффективным правилам:

  1. Глубокое увлажнение и питание

    Выбирайте средства с гиалуроновой кислотой, глицерином или пантенолом, чтобы удерживать влагу в коже. Для питания используйте кремы с маслами, например, жожоба, которые помогут укрепить защитный барьер.

  2. Бережное очищение

    Используйте очищающие средства с пометкой «для чувствительной кожи». Они сохраняют липидный барьер, предотвращая сухость и раздражение.

  3. Контроль температуры воды

    Горячая вода может вымывать естественные липиды кожи. Идеальная температура для умывания и душа — 32-35 градусов.

  4. Оптимальный климат в доме

    Сухой воздух усугубляет состояние кожи. Используйте увлажнитель воздуха и поддерживайте температуру в помещении на уровне 20-22 градусов.

  5. Правильное нанесение средств

    Наносите увлажняющий крем на влажную кожу за 15-30 минут до выхода на улицу. Это поможет сохранить влагу и защитит от обветривания.

Выбирайте средства с гиалуроновой кислотой, глицерином или пантенолом, чтобы удерживать влагу в кожеВыбирайте средства с гиалуроновой кислотой, глицерином или пантенолом, чтобы удерживать влагу в коже
Выбирайте средства с гиалуроновой кислотой, глицерином или пантенолом, чтобы удерживать влагу в коже. Фото: Изображение Midjourney

Не забывайте также о питании: добавьте в рацион продукты с омега-3 и антиоксидантами для поддержания здоровья кожи изнутри.

Лучший способ ухода за кожей в отопительный сезон — это сочетание увлажнения, питания и защиты. Попробуйте сухое масло для тела — оно быстро впитывается, глубоко питает и превращает процесс ухода за кожей в настоящее удовольствие.

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#Алина Ибрагимова#Здоровье#Красота#Кожа#Все материалы авторов#Зима
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