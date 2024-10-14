Осенняя SOS-программа для кожи: Как сохранить увлажнение в холодные дни

Глубокое увлажнение и питание Выбирайте средства с гиалуроновой кислотой, глицерином или пантенолом, чтобы удерживать влагу в коже. Для питания используйте кремы с маслами, например, жожоба, которые помогут укрепить защитный барьер.

Бережное очищение Используйте очищающие средства с пометкой «для чувствительной кожи». Они сохраняют липидный барьер, предотвращая сухость и раздражение.

Контроль температуры воды Горячая вода может вымывать естественные липиды кожи. Идеальная температура для умывания и душа — 32-35 градусов.

Оптимальный климат в доме Сухой воздух усугубляет состояние кожи. Используйте увлажнитель воздуха и поддерживайте температуру в помещении на уровне 20-22 градусов.