newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября, 11:13

Published 6 сентября, 11:13

Modified 6 сентября, 11:13

Updated 6 сентября, 11:13

Почему ваша маска для лица вам не подходит: объясняет косметолог

Почему ваша маска для лица вам не подходит: объясняет косметолог

6 сентября 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney
Почему ваша маска для лица вам не подходит: объясняет косметолог
Вы пользуетесь масками для лица, но уверены ли вы в том, что выбираете их правильно? Сверьтесь с рекомендациями косметолога!

Маски для увядающей кожи

Наталья Афанасьева, врач-косметолог, советует ориентироваться на антивозрастные маски тем женщинам, которые стали замечать увядание кожи.

«Если количество морщин увеличилось, а кожа становится тусклой и менее упругой либо если она начала шелушиться, значит, пора переходить к использованию таких масок», — отмечает эксперт.

Важно, чтобы в составе антивозрастной маски были антиоксиданты. Можно использовать маски с морскими водорослями, однако их Наталья Афанасьева советует наносить на концентраты и сыворотки — так эффект будет более заметным.

Важно, чтобы в составе антивозрастной маски были антиоксидантыВажно, чтобы в составе антивозрастной маски были антиоксиданты
Важно, чтобы в составе антивозрастной маски были антиоксиданты. Фото: Изображение Midjourney

Маски для жирной кожи

Какие маски подойдут для кожи, склонной к жирности? Наталья Афанасьева рекомендует выбирать средства с успокаивающими, матирующими или абсорбирующими составами. Среди ингредиентов матирующей маски должны быть цинк, сера, салициловая кислота, у абсорбирующей маски — микроволокна, глина и крахмал. В составе успокаивающих масок могут присутствовать экстракты ромашки или липы.

«Эффективное средство — маска из косметической глины. Она подойдет для ухода за кожей, склонной к воспалениям и к жирности», — рекомендует эксперт.
Среди ингредиентов матирующей маски должны быть цинк, сера, салициловая кислотаСреди ингредиентов матирующей маски должны быть цинк, сера, салициловая кислота
Среди ингредиентов матирующей маски должны быть цинк, сера, салициловая кислота. Фото: Изображение Midjourney

Маски для сухой кожи

Для сухой кожи лица подходят маски, в составе которых есть увлажняющие ингредиенты. Это витамин Е, масла, гиалуроновая кислота, а также водоросли. Эти компоненты устраняют дефицит влаги, что благоприятным образом влияет на состояние кожи.

Наталья Афанасьева советуют выбирать такие маски с учетом текстуры — гелевую или кремовую.

Можно использовать маски с гиалуроновой кислотой, коллагеномМожно использовать маски с гиалуроновой кислотой, коллагеном
Можно использовать маски с гиалуроновой кислотой, коллагеном. Фото: Изображение Midjourney

Маски для чувствительной кожи

Уход за такой кожей имеет свою специфику. Наталья Афанасьева отмечает, что на первом этапе необходимы увлажнение и питание. Для этого можно использовать маски с гиалуроновой кислотой, коллагеном, а также с минералами и витаминами.

«Если кожа склонна к аллергическим реакциям, предпочтение стоит отдавать легким маскам на кремовой основе, в составе которых присутствуют натуральные масла», — отмечает эксперт.
Читайте также:
Почему вы используете маску для лица неправильно: отвечают косметологиМаски после загара в домашних условиях: рецепты косметологовЦентелла азиатская в косметике для лица: кому подходит и чего ждать от применения
#Здоровье#Красота#Кожа#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика