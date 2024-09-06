Почему ваша маска для лица вам не подходит: объясняет косметолог

Posted 6 сентября, 11:13
Published 6 сентября, 11:13
Modified 6 сентября, 11:13
Updated 6 сентября, 11:13
Наталья Афанасьева, врач-косметолог, советует ориентироваться на антивозрастные маски тем женщинам, которые стали замечать увядание кожи.
«Если количество морщин увеличилось, а кожа становится тусклой и менее упругой либо если она начала шелушиться, значит, пора переходить к использованию таких масок», — отмечает эксперт.
Важно, чтобы в составе антивозрастной маски были антиоксиданты. Можно использовать маски с морскими водорослями, однако их Наталья Афанасьева советует наносить на концентраты и сыворотки — так эффект будет более заметным.
Какие маски подойдут для кожи, склонной к жирности? Наталья Афанасьева рекомендует выбирать средства с успокаивающими, матирующими или абсорбирующими составами. Среди ингредиентов матирующей маски должны быть цинк, сера, салициловая кислота, у абсорбирующей маски — микроволокна, глина и крахмал. В составе успокаивающих масок могут присутствовать экстракты ромашки или липы.
«Эффективное средство — маска из косметической глины. Она подойдет для ухода за кожей, склонной к воспалениям и к жирности», — рекомендует эксперт.
Для сухой кожи лица подходят маски, в составе которых есть увлажняющие ингредиенты. Это витамин Е, масла, гиалуроновая кислота, а также водоросли. Эти компоненты устраняют дефицит влаги, что благоприятным образом влияет на состояние кожи.
Наталья Афанасьева советуют выбирать такие маски с учетом текстуры — гелевую или кремовую.
Уход за такой кожей имеет свою специфику. Наталья Афанасьева отмечает, что на первом этапе необходимы увлажнение и питание. Для этого можно использовать маски с гиалуроновой кислотой, коллагеном, а также с минералами и витаминами.
«Если кожа склонна к аллергическим реакциям, предпочтение стоит отдавать легким маскам на кремовой основе, в составе которых присутствуют натуральные масла», — отмечает эксперт.
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