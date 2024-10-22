5 кустов, которые нужно размножать уже сейчас в октябре

Posted 22 октября, 07:37
Published 22 октября, 07:37
Modified 22 октября, 07:55
Updated 22 октября, 07:55
Мы собрали пять лучших черенков лиственных деревьев, которые можно взять осенью.
Многие садоводы любят выращивать калину, потому что это быстрорастущий кустарник, который цветёт ароматными цветами и даёт яркие ягоды зимой и ранней весной.
«Чтобы размножить калину, вам нужно взять черенок длиной от 20 до 25 сантиметров с несколькими почками, — объясняет садовод Майкл Кларк. — Удалите листья с черенка и окуните срезанный конец в воду, а затем в небольшое количество гормона для укоренения».
Гормон для укоренения это средство, содержащее химические соединения, которые имитируют гормоны, помогая черенкам укорениться. Это также может быть полезно для ускорения размножения комнатных растений.
«После того как черенок будет погружён в гормон для укоренения, поместите его в смесь из 40% торфяного мха и 60% перлита, погрузив в почвенную смесь примерно на две трети черенка», — говорит Майкл.
Затем нужно поддерживать постоянный уровень влажности и поместить черенок в светлое и тёплое место, чтобы стимулировать развитие корней.
Существует множество фруктовых деревьев и кустарников, с которых можно брать черенки примерно в середине осени, когда они находятся в состоянии покоя.
«Чёрная смородина — отличный выбор, — советует основатель Tree Menders Эван Торкио. — Возьмите черенки длиной 15 сантиметров со здоровых стеблей и удалите листья. Посадите их в хорошо дренируемую почву — дренаж здесь очень важен, потому что они могут легко загнить».
При обрезке чёрной смородины для получения черенков лучше всего выбирать молодое растение, не поражённое болезнями. Эксперт предлагает брать стебель примерно восемью почками, шесть из которых нужно посадить в землю. Осенняя погода может усложнить укоренение черенков лиственных деревьев, поэтому полезно использовать теплицу или даже теплицу, сделанную своими руками.
«Я использую смесь перлита и почвенной смеси в равных пропорциях, увлажняю её и помещаю в пластиковую бутылку из-под газировки с отрезанным верхом и отверстиями на дне для дренажа», — объясняет Эван. Это помогает удерживать влагу и тепло, способствуя укоренению.
Существует множество сортов кизила, из которых можно выбирать, в том числе цветущие виды. Многие из этих растений, когда их листва желтеет и опадает поздней осенью и зимой, оставляют после себя огненные стебли. Это лучшее время для размножения черенками.
«Сделайте чистый срез у основания стебля и удалите лишние ветки, оставив стебель длиной от 20 до 25 сантиметров», — говорит Майкл.
Одна из самых распространённых ошибок при обрезке растений — делать её не в том месте.
«Всегда делайте срез прямо под узлом листа, так как именно там находятся гормоны, стимулирующие рост», — объясняет Майкл.
Если вы любите выращивать розы, осеннее черенкование позволяет довольно легко вырастить их в большем количестве.
Вам нужно срезать черенок с побега, стараясь выбрать стебель длиной около 20 сантиметров. Удалите цветок, чтобы сохранить энергию для укоренения, а также все листья. Срежьте нижнюю часть стебля под углом, чтобы увеличить площадь поверхности.
Чтобы помочь черенкам роз укорениться, используйте гормон для укоренения, затем поместите его в хорошо дренируемую почвенную смесь и обеспечьте ему оптимальные условия для укоренения: много тепла, света и влаги.
Существует множество сортов роз, с которыми можно это сделать, но важно отметить, что обрезка плетистых роз для черенкования требует немного другой техники.
Вырастить форзицию несложно, поскольку размножение черенками ничем не отличается от других кустов.
В середине осени листва форзиции приобретает яркий цвет, поэтому стоит подождать до конца сезона. Как только листья начнут опадать, срежьте черенки длиной около 15 сантиметров с прошлогодних побегов, стараясь делать срез под узлом и под углом.
Гормон для укоренения будет полезен и для этих черенков, прежде чем вы поместите их в хорошо дренируемую почвенную смесь. Затем не допускайте пересыхания черенков форзиции, но и не держите их на ярком свету.
Это лишь малая часть растений, с которых можно брать черенки осенью. Как правило, черенкам кустарников требуется несколько месяцев, чтобы пустить корни, поэтому лучше оставить их на зиму в горшке.
Источник: Homes & Gardens