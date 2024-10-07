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Posted 7 октября, 12:30

Published 7 октября, 12:30

Modified 7 октября, 12:33

Updated 7 октября, 12:33

Пионы осенью: как сажать, обрезать и насколько глубоко заделывать корни в открытый грунт

Пионы осенью: как сажать, обрезать и насколько глубоко заделывать корни в открытый грунт

7 октября 2024, 12:30
Фото: 1MI
Для садоводов в октябре настало ответственное время, когда нужно позаботится о пионах под зиму, разделив их или пересадив на новое место. Как правильно делать эту работу — в материале NEWIA.

Лучшее время для посадки пионов

Осенние месяцы — это лучшее время для посадки пионов. Точные даты зависят от сроков заморозков. Как правило, северные жители высаживают пионы в грунт в сентябре, садоводы средних широт — в октябре, а в южных даже в ноябре.

Чтобы определить идеальное время для посадки пионов, обратите внимание на снижение температуры в прошлом году, затем отсчитайте 2-4 недели назад, это и будет самыми правильными сроками, рассказали эксперты Better Homes & Gardens.

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Посадка осенью

Посадка осенью позволяет наращивать корневища именно прохладную погоду, когда температура почвы понижается. Пионы, посаженные весной, не дают большого роста корней и с трудом доживают до лета. Вот почему цветы, посаженные весной, на год отстают от своих осенних собратьев.

Деление пионов также лучше проводить осенью, так как к концу лета растение начинает впадать в спячку, даже если листва все еще зеленая. Выкопав корни, новые деления следует немедленно пересадить в только что выкопанные и подготовленные грядки, не допуская их долгого нахождения на воздухе. Перед посадкой купленных растений замочите их в воде на 20-30 минут для увлажнения.

Почва для посадки пионов

Рыхлая, хорошо дренируемая почва, удобренная компостом, идеально подходит для пионов. Выкопайте яму размером примерно 45×45 см и глубиной 30 см. Перед посадкой заполните её родной почвой и небольшим количеством компоста и даже немного перепревшего навоза.

Выберите место, где солнце светит не менее 6 часов, хотя в жарком климате идеально подойдёт полутень. Располагайте новые пионы на расстоянии около 90 см друг от друга.

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Как глубоко сажать пионы

Самая распространенная ошибка — сажать пионы слишком глубоко, что приводит в основном к росту листвы и отсутствию цветов.

Посадите корни пиона так, чтобы почки были направлены вверх и покрыты слоем почвы толщиной от 2,5 до 5 сантиметров. Более толстая часть корня, скорее всего, будет располагаться под углом вниз. Не беспокойтесь о том, насколько глубоко находится остальная часть корня; обратите внимание на почки.

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Когда зацветут посаженные пионы

Пионы, посаженные осенью, часто зацветают в следующий вегетационный период. В первый год вы можете получить только один или два цветка, поэтому наберитесь терпения. Растение осваивается и сосредотачивается на росте новых корней и побегов. К третьему году ваш пион должен быть готов к обильному цветению на долгие годы.

Когда обрезать пионы

Пион тратит много энергии на цветение и нуждается в пополнении запасов энергии, чтобы подготовиться к следующему году. Всё лето и до осени зелёная листва пиона собирает солнечный свет и участвует в фотосинтезе, вырабатывая углеводы, которые накапливаются в корнях.

Слишком ранняя обрезка растения влияет на его рост в следующем году, поэтому лучшее время для этого — первые осенние заморозки.

  1. Дождитесь, пока листва сама опадет — она приобретает красивый оранжевый или темно-красный оттенок.
  2. После первых заморозков аккуратно обрежьте стебли прямо над кроной, там, где они выходят из почвы.
  3. Соберите и выбросьте все стебли и листья. Не компостируйте их, потому что патогенные микроорганизмы могут выжить и заразить растения, когда вы будете использовать готовый компост в своём саду.
  4. В холодном регионе добавьте немного соломы или мульчи из сосновых иголок, чтобы защитить крону от экстремальных температур.
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