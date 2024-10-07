Пионы осенью: как сажать, обрезать и насколько глубоко заделывать корни в открытый грунт

Posted 7 октября, 12:30
Published 7 октября, 12:30
Modified 7 октября, 12:33
Updated 7 октября, 12:33
Осенние месяцы — это лучшее время для посадки пионов. Точные даты зависят от сроков заморозков. Как правило, северные жители высаживают пионы в грунт в сентябре, садоводы средних широт — в октябре, а в южных даже в ноябре.
Чтобы определить идеальное время для посадки пионов, обратите внимание на снижение температуры в прошлом году, затем отсчитайте 2-4 недели назад, это и будет самыми правильными сроками, рассказали эксперты Better Homes & Gardens.
Посадка осенью позволяет наращивать корневища именно прохладную погоду, когда температура почвы понижается. Пионы, посаженные весной, не дают большого роста корней и с трудом доживают до лета. Вот почему цветы, посаженные весной, на год отстают от своих осенних собратьев.
Деление пионов также лучше проводить осенью, так как к концу лета растение начинает впадать в спячку, даже если листва все еще зеленая. Выкопав корни, новые деления следует немедленно пересадить в только что выкопанные и подготовленные грядки, не допуская их долгого нахождения на воздухе. Перед посадкой купленных растений замочите их в воде на 20-30 минут для увлажнения.
Рыхлая, хорошо дренируемая почва, удобренная компостом, идеально подходит для пионов. Выкопайте яму размером примерно 45×45 см и глубиной 30 см. Перед посадкой заполните её родной почвой и небольшим количеством компоста и даже немного перепревшего навоза.
Выберите место, где солнце светит не менее 6 часов, хотя в жарком климате идеально подойдёт полутень. Располагайте новые пионы на расстоянии около 90 см друг от друга.
Самая распространенная ошибка — сажать пионы слишком глубоко, что приводит в основном к росту листвы и отсутствию цветов.
Посадите корни пиона так, чтобы почки были направлены вверх и покрыты слоем почвы толщиной от 2,5 до 5 сантиметров. Более толстая часть корня, скорее всего, будет располагаться под углом вниз. Не беспокойтесь о том, насколько глубоко находится остальная часть корня; обратите внимание на почки.
Пионы, посаженные осенью, часто зацветают в следующий вегетационный период. В первый год вы можете получить только один или два цветка, поэтому наберитесь терпения. Растение осваивается и сосредотачивается на росте новых корней и побегов. К третьему году ваш пион должен быть готов к обильному цветению на долгие годы.
Пион тратит много энергии на цветение и нуждается в пополнении запасов энергии, чтобы подготовиться к следующему году. Всё лето и до осени зелёная листва пиона собирает солнечный свет и участвует в фотосинтезе, вырабатывая углеводы, которые накапливаются в корнях.
Слишком ранняя обрезка растения влияет на его рост в следующем году, поэтому лучшее время для этого — первые осенние заморозки.