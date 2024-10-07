Пионы осенью: как сажать, обрезать и насколько глубоко заделывать корни в открытый грунт

Деление пионов также лучше проводить осенью, так как к концу лета растение начинает впадать в спячку, даже если листва все еще зеленая. Выкопав корни, новые деления следует немедленно пересадить в только что выкопанные и подготовленные грядки, не допуская их долгого нахождения на воздухе. Перед посадкой купленных растений замочите их в воде на 20-30 минут для увлажнения.