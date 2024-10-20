Posted 20 октября, 07:03
Published 20 октября, 07:03
Modified 20 октября, 07:07
Updated 20 октября, 07:07
Хризантемы можно выращивать с конца лета до начала осени, эти цветы цветут с осени до зимы. Но нужно ли удалять отцветшие бутоны у хризантем осенью?
Осень — подходящее время года для удаления отцветших соцветий. Это связано с тем, что хризантемы начинают увядать и отмирать ближе к концу сезона, перед зимой. Обрезка в это время принесёт много пользы для здоровья многолетних растений в будущем.
«Обрезка хризантем осенью стимулирует рост новых побегов и помогает им пережить зиму», — рассказывает изданию homesandgardens садовод Тэмми Сонс.
Удаление увядших цветков перенаправляет энергию растения на его корни, а не на увядающие цветки. Это также предотвращает образование семян и способствует появлению новых побегов в следующем сезоне.
«Удаление увядших цветков также помогает предотвратить болезни, — отмечает Тэмми. — Если не удалять увядшие цветки хризантем, они могут начать разлагаться, что привлечёт вредителей, которые могут уничтожить растения и сделает растение восприимчивым к болезням».
Признаки того, что пора их срезать, — увядание и потемнение цветков.
Важно правильно удалять отцветшие соцветия у каждого растения, чтобы не допустить ошибок, которые могут навредить их здоровью.
«Вы можете удалить увядшие цветки с помощью чистых садовых ножниц. Срежьте примерно на два сантиметра ниже увядшей головки цветка», — советует Тэмми.
Для этой работы обязательно затачивайте садовые ножницы перед использованием, если они затупились и не делают таких чистых срезов, как раньше.