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Posted 20 октября, 07:03

Published 20 октября, 07:03

Modified 20 октября, 07:07

Updated 20 октября, 07:07

Нужно ли удалять отцветшие бутоны у хризантем осенью?

Нужно ли удалять отцветшие бутоны у хризантем осенью?

20 октября 2024, 07:03
Фото: Wirestock
Нужно ли удалять отцветшие бутоны у хризантем осенью?
Иногда бывает сложно понять, когда удалять отцветшие бутоны, особенно если вы выращиваете хризантему у себя во дворе в первый раз. Но удаление соцветий — ключевая задача для многих цветущих растений, поскольку это имеет решающее значение для дальнейшего роста.

Хризантемы можно выращивать с конца лета до начала осени, эти цветы цветут с осени до зимы. Но нужно ли удалять отцветшие бутоны у хризантем осенью?

Нужно ли удалять засохшие головки хризантем?

Осень — подходящее время года для удаления отцветших соцветий. Это связано с тем, что хризантемы начинают увядать и отмирать ближе к концу сезона, перед зимой. Обрезка в это время принесёт много пользы для здоровья многолетних растений в будущем.

«Обрезка хризантем осенью стимулирует рост новых побегов и помогает им пережить зиму», — рассказывает изданию homesandgardens садовод Тэмми Сонс.

Удаление увядших цветков перенаправляет энергию растения на его корни, а не на увядающие цветки. Это также предотвращает образование семян и способствует появлению новых побегов в следующем сезоне.

«Удаление увядших цветков также помогает предотвратить болезни, — отмечает Тэмми. — Если не удалять увядшие цветки хризантем, они могут начать разлагаться, что привлечёт вредителей, которые могут уничтожить растения и сделает растение восприимчивым к болезням».

Признаки того, что пора их срезать, — увядание и потемнение цветков.

Как правильно обрезать хризантемы?

Важно правильно удалять отцветшие соцветия у каждого растения, чтобы не допустить ошибок, которые могут навредить их здоровью.

«Вы можете удалить увядшие цветки с помощью чистых садовых ножниц. Срежьте примерно на два сантиметра ниже увядшей головки цветка», — советует Тэмми.

Для этой работы обязательно затачивайте садовые ножницы перед использованием, если они затупились и не делают таких чистых срезов, как раньше.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Цветы#Уход за растениями#Дом и сад#Сад
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