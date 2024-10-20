Нужно ли удалять отцветшие бутоны у хризантем осенью?

Иногда бывает сложно понять, когда удалять отцветшие бутоны, особенно если вы выращиваете хризантему у себя во дворе в первый раз. Но удаление соцветий — ключевая задача для многих цветущих растений, поскольку это имеет решающее значение для дальнейшего роста.

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