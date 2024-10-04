Никогда не выбрасывайте шелуху чеснока, ведь это ценный продукт

Чтобы сделать натуральный защитный спрей своими руками, вам нужно раздавить четыре зубчика чеснока с их кожурой вместе с небольшим луком и кусочком перца чили. Затем эту смесь разбавят в литре теплой воды и оставляют на несколько часов. После процедите настой и перелейте в распылитель.