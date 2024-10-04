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Posted 4 октября, 11:41

Published 4 октября, 11:41

Modified 4 октября, 11:44

Updated 4 октября, 11:44

Польза чеснока для сада

Никогда не выбрасывайте шелуху чеснока, ведь это ценный продукт

4 октября 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Польза чеснока для сада
Не все знают, но чесночная кожура, которую мы обычно отправляем в мусорное ведро, можно использовать повторно.

Чеснок является не только основным ингредиентом в кулинарии, но и ценным средством для нашего здоровья, а также благополучия растений. Однако, шелуха, которую считают отходом, скрывает удивительные полезные свойства.

Богатая антиоксидантами, такими как кверцитин и витамины, она может использоваться для приготовления настоев, способных укреплять иммунную систему, очищать организм и стимулировать обмен веществ. Этот же настой можно распылять на листья растений, чтобы защитить их от вредителей естественным и эффективным способом.

Чтобы приготовить полезное средство, при чистке чеснока сохраняйте шелуху, складывая ее в банку с герметичной крышкой. После того, как вы собрали достаточное количество шелухи, ее можно заделать прямо в почву растений или использовать для приготовления настоя.

ЧеснокЧеснок
Чеснок. Фото: Изображение Midjourney

Чесночная кожура — как использовать ее повторно

Использование чеснока не ограничивается приготовлением настоев, он также является ключевым ингредиентом в создании натуральных пестицидов, эффективных против тли и других садово-огородных вредителей, рассказывает Istitutonervilentini.

Чтобы сделать натуральный защитный спрей своими руками, вам нужно раздавить четыре зубчика чеснока с их кожурой вместе с небольшим луком и кусочком перца чили. Затем эту смесь разбавят в литре теплой воды и оставляют на несколько часов. После процедите настой и перелейте в распылитель.

Распыление этого раствора обеспечит эффективную защиту от вредителей, не прибегая к химическим веществам, вредным как для окружающей среды, так и для здоровья самих растений. Этот метод не только позволяет сократить количество отходов, превращая мусор в полезный ресурс, но и позволяет использовать экологически чистые методы ведения хозяйства.

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