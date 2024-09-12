Что делать с розами в сентябре — как подготовить кусты к зиме до следующего лета

В средней полосе розы можно начинать укрывать в октябре — в конце месяца. Стоит отметить, что кусты отличаются устойчивостью к воздействию низкой температуры, но только в том случае, если оно не очень длительное. В Сибири и на Урале розы тоже укрывают примерно в конце октября, то есть после начала первых морозов. На юге розы укрывать, в принципе, не нужно, поскольку даже зимой температура в этих регионах практически никогда не опускается ниже -15 градусов.