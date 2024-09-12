Что делать с розами в сентябре — как подготовить кусты к зиме до следующего лета

Posted 12 сентября, 05:02
Published 12 сентября, 05:02
Modified 25 сентября, 13:16
Updated 25 сентября, 13:16
Традиционно розы на участке укрываются после того, как отрицательные температуры воздуха станут устойчивыми, то есть после промерзания верхнего слоя почвы. Однако опытные садоводы предпочитают ориентироваться на осадки. Так, они не советуют заниматься укрытием роз после обильных дождей, поскольку в таких условиях кусты могут поразить различные болезни.
В средней полосе розы можно начинать укрывать в октябре — в конце месяца. Стоит отметить, что кусты отличаются устойчивостью к воздействию низкой температуры, но только в том случае, если оно не очень длительное. В Сибири и на Урале розы тоже укрывают примерно в конце октября, то есть после начала первых морозов. На юге розы укрывать, в принципе, не нужно, поскольку даже зимой температура в этих регионах практически никогда не опускается ниже -15 градусов.
От качества подкормки во многом зависит то, как розы перенесут зиму. Если растения ослаблены, холодов они могут не пережить.
Последнюю в сезоне подкормку с использованием перегноя или компоста стоит планировать на начало августа. Если сделать это позже, на кустах начнут появляться новые побеги и до завершения сезона созреть они просто не успеют, поэтому зимой гарантированно погибнут и сделают растение более слабым.
В самом начале осени розы можно подкормить калимагнезией. После этого их можно в последний раз полить.
Розы необходимо должным образом подготовить к укрытию. В первую очередь, с них необходимо собрать листья, чтобы в период оттепели они не начали преть и формировать условия, благоприятные для размножения бактерий. Приступать к обрыву листьев рекомендуется в октябре, и стоит планировать эту процедуру в два этапа. Сначала листья снимаются с нижних веток, а спустя неделю можно переходить уже к верхним. Этот способ минимально травматичный для роз.
Листья с кустов роз рекомендуется обрезать при помощи ножниц, однако в крайнем случае их можно просто аккуратно оборвать — так, чтобы на побегах не оставалось следов.
Следующий важный этап подготовки к укрытию — обработка роз от вредителей и болезней. Для этого можно использовать трехпроцентный раствор купороса. Затем кусты нужно пригнуть к земле, и важно успеть сделать это до первых заморозков, иначе ветви будут ломаться.
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