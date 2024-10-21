Досрочное погашение ипотеки — как выгоднее? Что банк делает сам после закрытия долга

Для ипотечных «досрочников» есть две основные схемы — досрочное погашение и частично-досрочное. В первой человек закрывает ипотечный долг полностью, к примеру деньгами от продажи другого имущества (старой квартиры, если купил новую). Вторая — заёмщик вносит платежи суммой больше, чем прописано в графике погашения кредита, который прилагается к ипотечному договору. Оба решения рабочие, и всё зависит от ситуации заёмщиков.