С добавками и без сахара: скрытые опасности «улучшителей вкуса»

Искусственные подсластители, также известные как некалорийные подсластители или заменители сахара, это синтетические аналоги сахара, которые во много раз слаще сахара, но содержат мало калорий или не содержат их вовсе. Они часто используются в продуктах «без сахара» или «диетических».