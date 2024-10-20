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Posted 20 октября, 05:59

Published 20 октября, 05:59

Modified 20 октября, 06:01

Updated 20 октября, 06:01

Эксперты рассказали, какие опасности несут добавки

С добавками и без сахара: скрытые опасности «улучшителей вкуса»

20 октября 2024, 05:59
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, какие опасности несут добавки

Искусственные подсластители и добавки широко распространены в нашей современной пищевой системе. От диетической газировки до обезжиренного йогурта — они обещают вкус, которого мы жаждем, без калорий, которых мы избегаем. Однако за этими «безвредными» вариантами скрывается целый ряд проблем.

Искусственные подсластители, также известные как некалорийные подсластители или заменители сахара, это синтетические аналоги сахара, которые во много раз слаще сахара, но содержат мало калорий или не содержат их вовсе. Они часто используются в продуктах «без сахара» или «диетических».

С другой стороны, пищевые добавки — это вещества, которые добавляют в пищу для улучшения вкуса, текстуры, цвета или продления срока хранения. Они могут быть искусственными или натуральными.

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Скрытые опасности искусственных подсластителей

Хотя искусственные подсластители часто рекламируются как полезная альтернатива сахару, многочисленные исследования показывают, что они могут быть не такими полезными, как кажется. Они способствуют следующим состояниям:

  1. Метаболический синдром и диабет
    Некоторые исследования показывают, что искусственные подсластители могут способствовать развитию метаболического синдрома — совокупности состояний, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа. Они могут изменять микробиоту кишечника, что приводит к непереносимости глюкозы.

  2. Набор веса
    По иронии судьбы, хотя искусственные подсластители используются для контроля веса, они могут способствовать его набору, обманывая мозг, заставляя его думать, что он получает сахар, что может привести к усилению тяги к еде и перееданию.

  3. Неврологические эффекты
    Некоторые исследования указывают на связь между искусственными подсластителями и головными болями, мигренью и расстройствами настроения.
Подсластители и добавкиПодсластители и добавки
Подсластители и добавки. Фото: 1MI

Потенциальные опасности пищевых добавок

Пищевые добавки, хотя и могут сделать еду более привлекательной и удобной в употреблении, но могут нанести вред здоровью.

«Наиболее вредное влияние на организм имеет формальдегид (E240). Запрещенные как особо опасные вещества есть и среди красителей: Е121, Е123 (встречаются в газировках и ярких сортах мороженого). А чтобы заболеть гепатитом, порой, достаточно только 6 месяцев регулярного употребления продуктов с подсластителем Е968 (ксилит)», — рассказывает Роспотребнадзор.

Неконтролируемое употребление еды с пищевыми добавками могут способствовать:

  1. Аллергии и непереносимость
    Некоторые пищевые добавки могут вызывать аллергические реакции или непереносимость у чувствительных людей. Симптомы могут варьироваться от лёгких, таких как крапивница или расстройство желудка, до тяжёлых, опасных для жизни реакций, таких как анафилаксия.

  2. Проблемы с поведением
    Есть добавки, в частности пищевые красители и консерванты, которые могут вызывать гиперактивность и другие проблемы с поведением у детей.

  3. Потенциальные канцерогены
    Искусственные красители и нитриты связаны с повышенным риском развития рака. Однако для понимания их воздействия на человека необходимы дальнейшие исследования.
Е621 — популярный усилитель вкуса. Его назвать вредным вроде бы нельзя. В нем нуждается наш мозг и сердце. При переизбытке глутамат способен оказывать токсическое действие, и больше от него достается печени и поджелудочной. Он может вызывать привыкание, аллергические реакции, повреждения мозга и зрения. Особенно вещество опасно для детей», — информирует надзорный орган.
Добавки в едуДобавки в еду
Добавки в еду. Фото: 1MI

Делаем выбор в пользу здорового питания

Хотя практически невозможно полностью отказаться от искусственных подсластителей и добавок, есть способы свести их воздействие к минимуму:

  1. Читайте этикетки: возьмите за правило читать этикетки на продуктах. Чем больше ингредиентов вы узнаете и сможете произнести, тем лучше.

  2. Выбирайте цельные продукты: по возможности отдавайте предпочтение цельным, необработанным продуктам. Они с меньшей вероятностью содержат искусственные подсластители и добавки.

  3. Выбирайте органические продукты: органические продукты производятся без искусственных подсластителей и синтетических добавок.

  4. Готовьте дома: готовя самостоятельно, вы можете контролировать состав своих блюд.

Хотя искусственные подсластители и добавки делают наши продукты более сладкими, яркими и долгохранящимися, они могут быть опасны для здоровья. Зная об этих рисках и делая более осознанный выбор продуктов, вы сможете контролировать своё здоровье и самочувствие.

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Еда#Все материалы авторов#Пищевые добавки#Полезная еда#Здоровая еда
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