С добавками и без сахара: скрытые опасности «улучшителей вкуса»

Posted 20 октября, 05:59
Published 20 октября, 05:59
Modified 20 октября, 06:01
Updated 20 октября, 06:01
Искусственные подсластители, также известные как некалорийные подсластители или заменители сахара, это синтетические аналоги сахара, которые во много раз слаще сахара, но содержат мало калорий или не содержат их вовсе. Они часто используются в продуктах «без сахара» или «диетических».
С другой стороны, пищевые добавки — это вещества, которые добавляют в пищу для улучшения вкуса, текстуры, цвета или продления срока хранения. Они могут быть искусственными или натуральными.
Хотя искусственные подсластители часто рекламируются как полезная альтернатива сахару, многочисленные исследования показывают, что они могут быть не такими полезными, как кажется. Они способствуют следующим состояниям:
Пищевые добавки, хотя и могут сделать еду более привлекательной и удобной в употреблении, но могут нанести вред здоровью.
«Наиболее вредное влияние на организм имеет формальдегид (E240). Запрещенные как особо опасные вещества есть и среди красителей: Е121, Е123 (встречаются в газировках и ярких сортах мороженого). А чтобы заболеть гепатитом, порой, достаточно только 6 месяцев регулярного употребления продуктов с подсластителем Е968 (ксилит)», — рассказывает Роспотребнадзор.
Неконтролируемое употребление еды с пищевыми добавками могут способствовать:
Е621 — популярный усилитель вкуса. Его назвать вредным вроде бы нельзя. В нем нуждается наш мозг и сердце. При переизбытке глутамат способен оказывать токсическое действие, и больше от него достается печени и поджелудочной. Он может вызывать привыкание, аллергические реакции, повреждения мозга и зрения. Особенно вещество опасно для детей», — информирует надзорный орган.
Хотя практически невозможно полностью отказаться от искусственных подсластителей и добавок, есть способы свести их воздействие к минимуму:
Хотя искусственные подсластители и добавки делают наши продукты более сладкими, яркими и долгохранящимися, они могут быть опасны для здоровья. Зная об этих рисках и делая более осознанный выбор продуктов, вы сможете контролировать своё здоровье и самочувствие.
Источник: miragenews, Роспотребназор