Какая разница между черным и белым перцем

Хотя чёрный и белый перец могут внешне отличаться и к тому же они имеют разный вкус и запах, эти два вида получают из плодов одного растения — Piper Nigrum. Оно родом из Индии, но сейчас его широко выращивают в других регионах, таких как Вьетнам, Индонезия, Бразилия и Шри-Ланка.