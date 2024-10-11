Какая разница между черным и белым перцем

Posted 11 октября, 13:57
Published 11 октября, 13:57
Modified 11 октября, 13:59
Updated 11 октября, 13:59
В мире специй чёрный перец пользуется наибольшей популярностью, однако в магазине можно встретить и его аналог — белый перец горошком.
Хотя чёрный и белый перец могут внешне отличаться и к тому же они имеют разный вкус и запах, эти два вида получают из плодов одного растения — Piper Nigrum. Оно родом из Индии, но сейчас его широко выращивают в других регионах, таких как Вьетнам, Индонезия, Бразилия и Шри-Ланка.
«Острый на вкус пиперин [природный алкалоид], содержащийся как в черном, так и в белом перце, является мощным усилителем вкуса», — объясняет Итан Фриш, эксперт Burlap & Barrel Single Origin Spices из the Queens.
Горошины черного перца готовят из незрелых зеленых ягод Piper Nigrum, которые собирают и оставляют бродить в течение нескольких дней перед сушкой.
«Внешний черный слой горошины перца содержит мякоть плода, которая сморщивается и высыхает, как изюм после сбора урожая», — добавляет Джон Фокс, специалист The Watkins Co.
Но разница между перцами не только из-за цвета. Благодаря фруктовой кожице черный перец немного слаще белого. Он острый, имеет древесным аромат. А когда вы вдыхаете запах черного перца, он излучает тепло вместе с землистыми, обжаренными, пряными нотами.
Горошины белого перца получают из полностью созревших красных ягод, которые замачивают в воде примерно на 10 дней после сбора урожая, чтобы удалить красную кожицу и обнажить внутреннюю белую косточку. Затем их высушивают.
По словам Фриша, жгучий пиперин, содержащийся во внутренней белой сердцевине, острее чёрного, так как у него нет сладкой оболочки, смягчающей остроту.
При этом существует два основных вида белого перца:
Оба вида перца придают пикантный и яркий вкус и аромат любому блюду. Особенно в рецептах, где требуется небольшое количество. Также вы можете заменить чёрный перец на белый и наоборот.
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Источник: Better Homes & Gardens.