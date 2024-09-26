Ешьте эти продукты на ночь, чтобы быстро засыпать

Posted 26 сентября, 06:15
Published 26 сентября, 06:15
Modified 26 сентября, 06:18
Updated 26 сентября, 06:18
Как многие уже знают, есть продукты, которые нельзя есть на ночь. Например, чашка кофе активизирует нервную систему человека, не давая уснуть.
Но оказывается, есть продукты, которые способствуют засыпанию. Диетолог Л. Денисенко рассказала, что кальций и триптофан, который входит в состав большинства успокаивающих БАДов, являются природными снотворными. Этот полезный минерал и аминокислота содержатся в большом количестве в индюшатине, молочных продуктах, в том числе в сыре и йогурте.
Чтобы быстро уснуть, можно съесть на ночь стаканчик натурального кисломолочного йогурта или сэндвич с индейкой. Еще расслаблению организма способствуют такие продукты, как бананы, сухофрукты, финики, орехи, кунжутное масло и чай с ромашкой или вербеной.
Источник: radiosputnik.ru
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14