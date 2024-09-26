Ешьте эти продукты на ночь, чтобы быстро засыпать

Но оказывается, есть продукты, которые способствуют засыпанию. Диетолог Л. Денисенко рассказала, что кальций и триптофан, который входит в состав большинства успокаивающих БАДов, являются природными снотворными. Этот полезный минерал и аминокислота содержатся в большом количестве в индюшатине, молочных продуктах, в том числе в сыре и йогурте.