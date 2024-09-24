Назад в СССР: 5 заведений в Санкт-Петербурге с советским меню и антуражем

Posted 24 сентября, 07:47
Published 24 сентября, 07:47
Modified 24 сентября, 07:47
Updated 24 сентября, 07:47
В Северной столице России сохранилось немало аутентичных мест, где можно вкусить советские блюда причем в атмосфере той эпохи.
Это заведение по праву считается легендой Питера. Она открылась в 1958 году и с тех пор никогда не имела проблем с клиентурой. Пышки или пончики тут готовят по классическому рецепту 1970-х годов: мягчайшие золотистые колечки покрыты хрустящей корочкой и посыпаны сахарной пудрой. Запивать это великолепие нужно горячим какао или кофейным напитком, которые, как и 50 лет назад, наливают в граненые стаканы из огромного половника.
Войдя в это кафе, понимаешь, что попал в махровое советское прошлое: на стенах нехитрые обои в цветочек, на столах скатерти в клетку и ажурные салфетки. Музыка с треском доносится из старых радиоприемников. Здесь вам подадут знамениты котлеты по-киевски, которые раньше ели по большим праздникам, солянку, борщ, уху, макароны по-флотски. А на закуску — тот самый винегрет, селедочку с картошкой, домашнее сало и соленые грибы.
Если вы сокрушаетесь, что так и не ощутили настоящий дух коммуналки, то это легко исправить. Достаточно просто посетить кафе «Коммунальная страна» в центре Петербурга. Интерьер заведения расписан в стиле классической коммуналки 60 — 70-х годов: столы, застеленные клеенкой, тяжелые буфеты, табуретки. А все блюда в меню имеют названия советских кинохитов. Например, пельмешки «Девчата», стейк из говядины «Мужики», жюльен «Вокзал для двоих» и т. д. Фирменное блюдо заведения — жареная говядина с овощами гриль.
Создатели заведения любовно называют его «ностальгической рюмочной». Имя ей дала главная героиня самой новогодней советской мелодрамы «Ирония судьбы, или С легким паром!». Атмосфера кафе переносит как раз в те самые времена — разгар 70-х. Посетители попадают в антураж советской кухни, даже посуда тут такая, как у бабушки. Меню порадует привычными домашними блюдами: пирожки, беляши, картофельная запеканка, жареная курица, грибы в сметане, щи, харчо, солянка.
Интерьер советских квартир сразу располагает к уютному и неспешному застолью. Здесь висят ковры с орнаментом, кашпо с живыми растениями, стоит полированная мебель. В сервировке преобладает хрусталь — символ советского благополучия. Блюда в меню привычные с хорошо знакомым вкусом: голубцы, котлеты из щуки, пельмени, вареники. На закуску предложат оливье, соленья, холодец, сельдь под шубой. В карте напитков — тархун, морсы, компоты.
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