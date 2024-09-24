Назад в СССР: 5 заведений в Санкт-Петербурге с советским меню и антуражем

Это заведение по праву считается легендой Питера. Она открылась в 1958 году и с тех пор никогда не имела проблем с клиентурой. Пышки или пончики тут готовят по классическому рецепту 1970-х годов: мягчайшие золотистые колечки покрыты хрустящей корочкой и посыпаны сахарной пудрой. Запивать это великолепие нужно горячим какао или кофейным напитком, которые, как и 50 лет назад, наливают в граненые стаканы из огромного половника.