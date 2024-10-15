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Posted 15 октября, 08:30

Published 15 октября, 08:30

Modified 15 октября, 08:32

Updated 15 октября, 08:32

Коктейль «Амальфи» из TikTok

Коктейль «Амальфи» из TikTok, который стал хитом осенних вечеринок

15 октября 2024, 08:30
Фото: Изображение Midjourney
Коктейль «Амальфи» из TikTok
Этот популярный напиток из лимончелло и колы делается всего за 5 минут. Отличный вариант для домашних посиделок и шумных компаний!

Благодаря диетической коле, которая является основой барного коктейля «Амальфи», а также водке со вкусом цитрусовых и лимончелло, стало понятно, почему этот напиток стал хитом. Он игристый, яркий, пряный на вкус, простой в приготовлении и невероятно популярен в соцсетях.

Рецепт приготовления «Амальфи»

Ингредиенты:

  • Лед
  • 100 мл водки
  • 75 мл лимончелло
  • 75 мл лимонного сока
  • 400 унции диетической колы

Инструкции

В шейкер для коктейлей, наполовину заполненный льдом, добавьте водку, лимончелло и лимонный сок. Накройте и взбалтывайте, пока не станет очень холодным. Процедите в наполненный льдом бокал для коктейля «Коллинз». Долейте диетической колой.

Рецепт приготовления «Амальфи»Рецепт приготовления «Амальфи»
Рецепт приготовления «Амальфи». Фото: Изображение Midjourney

Как приготовить коктейль Амальфи в бутылке из-под колы

Вылейте половину охлаждённой диетической колы из стеклянной бутылки объёмом 250 мл. Смешайте водку, лимончелло и лимонный сок в небольшой мерной чашке. Медленно вылейте в бутылку (появится пена).

Варианты рецепта диетического коктейля Амальфи

Диета Амальфи без спирта

Вместо цитрусовой водки используйте безалкогольное лимончелло, например, Pallini Lemonzero.

Смешанная цитрусовая Амальфи

Если вы любитель диетической кока-колы с лаймом, попробуйте этот же коктейль со свежевыжатым соком лайма вместо лимона.

Ранее мы рассказывали, можно ли держать алкоголь в морозилке и как можно его испортить холодом.

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