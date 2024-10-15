Коктейль «Амальфи» из TikTok, который стал хитом осенних вечеринок

Posted 15 октября, 08:30
Published 15 октября, 08:30
Modified 15 октября, 08:32
Updated 15 октября, 08:32
Благодаря диетической коле, которая является основой барного коктейля «Амальфи», а также водке со вкусом цитрусовых и лимончелло, стало понятно, почему этот напиток стал хитом. Он игристый, яркий, пряный на вкус, простой в приготовлении и невероятно популярен в соцсетях.
В шейкер для коктейлей, наполовину заполненный льдом, добавьте водку, лимончелло и лимонный сок. Накройте и взбалтывайте, пока не станет очень холодным. Процедите в наполненный льдом бокал для коктейля «Коллинз». Долейте диетической колой.
Вылейте половину охлаждённой диетической колы из стеклянной бутылки объёмом 250 мл. Смешайте водку, лимончелло и лимонный сок в небольшой мерной чашке. Медленно вылейте в бутылку (появится пена).
Диета Амальфи без спирта
Вместо цитрусовой водки используйте безалкогольное лимончелло, например, Pallini Lemonzero.
Смешанная цитрусовая Амальфи
Если вы любитель диетической кока-колы с лаймом, попробуйте этот же коктейль со свежевыжатым соком лайма вместо лимона.
Ранее мы рассказывали, можно ли держать алкоголь в морозилке и как можно его испортить холодом.