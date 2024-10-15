Коктейль «Амальфи» из TikTok, который стал хитом осенних вечеринок

Благодаря диетической коле, которая является основой барного коктейля «Амальфи», а также водке со вкусом цитрусовых и лимончелло, стало понятно, почему этот напиток стал хитом. Он игристый, яркий, пряный на вкус, простой в приготовлении и невероятно популярен в соцсетях.