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Posted 15 сентября, 17:59

Published 15 сентября, 17:59

Modified 25 сентября, 13:18

Updated 25 сентября, 13:18

Дневное меню на осень — 3 блюда от осенней хандры и болезней

Дневное меню на осень — 3 блюда от осенней хандры и болезней

15 сентября 2024, 17:59
Фото: Изображение Midjourney
Дневное меню на осень — 3 блюда от осенней хандры и болезней
Осень — не время для строгих диет. Но и заедать осеннюю хандру всем подряд не стоит. Составили вкусное меню на осень: что приготовить на первое, на второе и на третье.

Суп грибной

Грибы — полезный осенний суперфуд, богатый на растительные белки, витамины группы В, магний и цинк. В лесных грибах, например в рыжиках и маслятах, еще содержатся природные антибиотики.

Рецепт:

  1. Вскипятите в кастрюле 1 литр воды, всыпьте туда 200 г сушеных белых грибов. Проварите на среднем огне 15–20 минут. Откиньте на дуршлаг, а воду оставьте в сторону.
  2. На сковороде растопите сливочное масло. Слегка обжарьте мелко нарезанную морковь и луковицу.
  3. Всыпьте к овощам на сковороду грибы и потомите на маленьком огне 10 минут.
  4. В грибной бульон добавьте литр простой воды. Когда закипит, всыпьте картофель, нарезанный кубиками.
  5. Через 10 минут добавьте грибы с овощами и 100 г лапши.
  6. Суп будет готов через 5 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.
Грибы — полезный осенний суперфудГрибы — полезный осенний суперфуд
Грибы — полезный осенний суперфуд. Фото: Изображение Midjourney

Тыква с курицей и орехами

Одно из главных осенних богатств — тыква. В ней много растительных белков, калия, витаминов, полезных жиров. Орехи также содержат массу полезных веществ, помогающих поддерживать энергию и бодрость.

Рецепт:

  1. Грецкие орехи (1 стакан) раздробите на маленькие кусочки. Высыпьте на дно формы для запекания.
  2. Примерно полкило тыквы нарежьте кубиками. Выложите сверху орехов.
  3. Ялтинский лук нарежьте полукольцами. Уложите на тыкву.
  4. Овощи посолите, поперчите, чуть сбрызните оливковым маслом.
  5. Куриные ножки (или бедрышки) в отдельной миске посолите, поперчите, смешайте с оливковым маслом и рубленой зеленью. Выложите поверх овощей.
  6. Смешайте 1 ч. л. мёда и 1 ст .л. бальзамического уксуса. Полейте смесью бедрышки.
  7. Запекайте в духовке 40 минут при 200 градусах до готовности.
Одно из главных осенних богатств — тыкваОдно из главных осенних богатств — тыква
Одно из главных осенних богатств — тыква. Фото: Изображение Midjourney

Клюква

Клюква — мощный витаминный коктейль. Ягода полезна для профилактики простудных заболеваний, укрепления сердечно-сосудистой системы, при сниженном иммунитете.

Рецепт:

  1. Разомните полкило ягод клюквы деревянной толкушкой. Сок отожмите через марлю.
  2. Сок перелейте в емкость, оставшийся жмых переложите в кастрюльку и залейте 2,5 л воды.
  3. Доведите до кипения и снимите с огня.
  4. Остудите, добавьте сок и сахар по вкусу.
Клюква — мощный витаминный коктейльКлюква — мощный витаминный коктейль
Клюква — мощный витаминный коктейль. Фото: Изображение Midjourney
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#Екатерина Непомнящая#Осень#Еда#Все материалы авторов#Рецепт#Меню
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