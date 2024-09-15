Дневное меню на осень — 3 блюда от осенней хандры и болезней

Posted 15 сентября, 17:59
Published 15 сентября, 17:59
Modified 25 сентября, 13:18
Updated 25 сентября, 13:18
Грибы — полезный осенний суперфуд, богатый на растительные белки, витамины группы В, магний и цинк. В лесных грибах, например в рыжиках и маслятах, еще содержатся природные антибиотики.
Рецепт:
Одно из главных осенних богатств — тыква. В ней много растительных белков, калия, витаминов, полезных жиров. Орехи также содержат массу полезных веществ, помогающих поддерживать энергию и бодрость.
Рецепт:
Клюква — мощный витаминный коктейль. Ягода полезна для профилактики простудных заболеваний, укрепления сердечно-сосудистой системы, при сниженном иммунитете.
Рецепт:
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