5 оригинальных блюд, которые нужно успеть приготовить в сентябре

Запеченные персики Баклажаны в медовом соусе Запеченные арбузы Пьяная груша Тыквенный суп

Сезон овощей и фруктов в разгаре. Согревающие, аппетитные и полезные блюда — то, что нужно в прохладный сентябрьский денек. Собрали необычные рецепты из сентябрьских овощей и фруктов, которые придутся по нраву всей семье.