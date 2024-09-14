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Posted 14 сентября, 17:04

Published 14 сентября, 17:04

Modified 25 сентября, 13:18

Updated 25 сентября, 13:18

5 блюд, которые нужно успеть приготовить в сентябре

5 оригинальных блюд, которые нужно успеть приготовить в сентябре

14 сентября 2024, 17:04
Фото: Изображение Midjourney
5 блюд, которые нужно успеть приготовить в сентябре
Сезон овощей и фруктов в разгаре. Согревающие, аппетитные и полезные блюда — то, что нужно в прохладный сентябрьский денек. Собрали необычные рецепты из сентябрьских овощей и фруктов, которые придутся по нраву всей семье.

Запеченные персики

  1. 4-5 персиков разрежьте пополам, извлеките косточку и часть мякоти.
  2. В блендере измельчите мякоть персика, 200 г печенья амаретти, 1 желток, 1 ст. л. какао.
  3. Начинку разложите на половинки фрукта, а в серединке (там, где располагалась косточка) разместите грецкий орех. Выложите персики на противень, застеленный пергаментом.
  4. Слегка смажьте персики сверху сливочным маслом.
  5. Запекайте 15–20 минут при температуре 180 градусов.
Запеченные персикиЗапеченные персики
Запеченные персики. Фото: Изображение Midjourney

Баклажаны в медовом соусе

  1. Баклажаны (пару штук) нарежьте вдоль, поместите в миску, чуть посолите. Оставьте на полчаса, чтобы ушла горечь.
  2. Обжарьте баклажаны на сковороде и выложите на салфетку, чтобы избавиться от излишков масла.
  3. 2 зубчика чеснока нарежьте мелко, смешайте с натертой цедрой лимона. Добавьте 2 ст. л. меда.
  4. Сверните баклажаны рулетиком, верните в сковороду, полейте полученным соусом и протомите на медленном огне около 10 минут.
Баклажаны в медовом соусеБаклажаны в медовом соусе
Баклажаны в медовом соусе. Фото: Изображение Midjourney

Запеченные арбузы

  1. Нарежьте мякоть арбуза дольками толщиной примерно 1,5–2 см, удалите косточки.
  2. Противень застелите пергаментом, выложите арбузные дольки.
  3. Мелко нарежьте 70 г феты (или брынзы). Измельчите фундук.
  4. Посыпьте арбузные дольки сыром и фундуком. Поместите противень в духовку. Выпекайте 12–15 минут при температуре 180 градусов.
Запеченные арбузыЗапеченные арбузы
Запеченные арбузы. Фото: Изображение Midjourney

Пьяная груша

  1. Несколько груш твердых сортов очистите от кожуры. Нарежьте на продолговатые дольки.
  2. В кастрюлю с толстым дном влейте 250 мл сухого красного вина. Всыпьте цедру апельсина, 3 ст. л. сахара, на кончике ножа — корицу, гвоздику, бадьян.
  3. Когда вино закипит, убавьте огонь до медленного и опустите дольки груши. Проварите 15 минут.
  4. Фрукты переложите на тарелку, а винный соус продолжайте уваривать до загустения. Полейте полученным винным соусом груши.
Пьяная грушаПьяная груша
Пьяная груша. Фото: vsedeserti.ru

Тыквенный суп

  1. В кастрюлю с толстым дном налейте немного растительного масла. Обжарьте мелко нарезанную луковицу и пару долек чеснока.
  2. Тыкву нарежьте кубиками, добавьте в кастрюлю. Протушите всё на среднем огне около 15 минут.
  3. Влейте в кастрюлю 1 литр куриного бульона, чуть присолите. Проварите суп в течение получаса.
  4. Суп снимите с огня, добавьте 100 мл сливок, взбейте всё погружным блендером.
Тыквенный супТыквенный суп
Тыквенный суп. Фото: Изображение Midjourney
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