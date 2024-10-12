Спортивные брюки в офис на новый лад: как носить их этой осенью

В чем секрет этого стиля cool-girl? Уверенность и правильное сочетание цветов. Наденьте на верхнюю часть несколько слоев базовых вещей, включая строгий блейзер и изящные солнцезащитные очки, а нижняя пусть останется более неожиданной. Туфли на шпильке с острым носком добавляют нужный контраст, дополняя образ с головы до пят.