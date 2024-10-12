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Posted 12 октября, 08:58

Published 12 октября, 08:58

Modified 12 октября, 09:00

Updated 12 октября, 09:00

Спортивные брюки в офис на новый лад: как носить их этой осенью

Спортивные брюки в офис на новый лад: как носить их этой осенью

12 октября 2024, 08:58
Фото: соцсети
Спортивные брюки в офис на новый лад: как носить их этой осенью
Штаны с лампасами стали любимым внештатным элементом гардероба в стиле «айтишница», привлекая внимание этой осенью. Рассказываем, как сочетать этот модный тренд 2024 года в повседневной жизни.

О тренде

Когда-то скромные спортивные брюки были уделом бегунов и молодежи 2000-х, которые носили спорт-шик. Но теперь эта модель брюк, не требующая особого ухода, достойна снова быть фаворитом сезона, чтобы увидеть свет.

В социальных сетях и на подиуме можно найти различные вариации этого спортивного предмета гардероба. BYRDIE показал, как носят их городские модницы и с чем сочетают.

Как носят в 2024 году спортивные брюки?

В чем секрет этого стиля cool-girl? Уверенность и правильное сочетание цветов. Наденьте на верхнюю часть несколько слоев базовых вещей, включая строгий блейзер и изящные солнцезащитные очки, а нижняя пусть останется более неожиданной. Туфли на шпильке с острым носком добавляют нужный контраст, дополняя образ с головы до пят.

Спортивные красные брюкиСпортивные красные брюки
Спортивные красные брюки. Фото: соцсети
Сиреневые спортивные брюкиСиреневые спортивные брюки
Сиреневые спортивные брюки. Фото: соцсети
Черные спортивные брюкиЧерные спортивные брюки
Черные спортивные брюки. Фото: соцсети

Для выходных попробуйте дополнить спортивные брюки элегантной водолазкой, обтягивающей майкой, кроссовками в дедушкином стиле и шикарными аксессуарами в тон. Основная цветовая палитра ярких оттенков придает особый спортивный вид даже самым простым элементам.

Синии спортивные штаныСинии спортивные штаны
Синии спортивные штаны. Фото: соцсети
Серые блестящие спортивные штаныСерые блестящие спортивные штаны
Серые блестящие спортивные штаны. Фото: соцсети

Ранее мы рассказывали, как создать модный образ при помощи всего одного бюджетного аксессуара.

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#Эмилия Шпилева#Мода#Все материалы авторов#Одежда#Тренды 2024
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