Спортивные брюки в офис на новый лад: как носить их этой осенью

Posted 12 октября, 08:58
Published 12 октября, 08:58
Modified 12 октября, 09:00
Updated 12 октября, 09:00
Когда-то скромные спортивные брюки были уделом бегунов и молодежи 2000-х, которые носили спорт-шик. Но теперь эта модель брюк, не требующая особого ухода, достойна снова быть фаворитом сезона, чтобы увидеть свет.
В социальных сетях и на подиуме можно найти различные вариации этого спортивного предмета гардероба. BYRDIE показал, как носят их городские модницы и с чем сочетают.
В чем секрет этого стиля cool-girl? Уверенность и правильное сочетание цветов. Наденьте на верхнюю часть несколько слоев базовых вещей, включая строгий блейзер и изящные солнцезащитные очки, а нижняя пусть останется более неожиданной. Туфли на шпильке с острым носком добавляют нужный контраст, дополняя образ с головы до пят.
Для выходных попробуйте дополнить спортивные брюки элегантной водолазкой, обтягивающей майкой, кроссовками в дедушкином стиле и шикарными аксессуарами в тон. Основная цветовая палитра ярких оттенков придает особый спортивный вид даже самым простым элементам.