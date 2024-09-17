Раньше их носили только дедушки, а сейчас вся молодежь — кроссовки из 2000-х

Posted 17 сентября, 17:10
Published 17 сентября, 17:10
Modified 17 сентября, 17:12
Updated 17 сентября, 17:12
Кроссовки для бега — это главная обувь 2024 года. Они предназначены не только для неспешных прогулок или посещения спортзала, но и для походов на работу, прогулок и даже вечеринок.
Одри Кейт Лопес, профессиональный модный стилист из Нью-Йорка, советует отдавать предпочтение массивному ретро-дизайну, напоминающему папины кроссовки или дедушкин стиль:
«Мне нравится этот тренд, потому что это идеальный пример сочетания женственных вещей, таких как юбки и кружева, с неуклюжими серыми кроссовками для бега. По всей Европе вы увидите их в паре с широкими брюками или спортивной одеждой».
Массивная форма и различные цветовые решения делают эти кроссовки идеальными для ностальгической моды по 2000-м. Их культовый ретро-дизайн предлагает идеальное сочетание комфорта и стиля, что делает их незаменимым выбором для тех, кто хочет окунуться в атмосферу прошлого.
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