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Posted 17 сентября, 17:10

Published 17 сентября, 17:10

Modified 17 сентября, 17:12

Updated 17 сентября, 17:12

Трендовая обувь на осень 2024 год

Раньше их носили только дедушки, а сейчас вся молодежь — кроссовки из 2000-х

17 сентября 2024, 17:10
Фото: соцсети
Трендовая обувь на осень 2024 год
Обувь для бега, которые сейчас называют «дедушкины» или «папины» кроссовки, идеально сочетаются с широкими брюками и даже платьями.

Кроссовки для бега — это главная обувь 2024 года. Они предназначены не только для неспешных прогулок или посещения спортзала, но и для походов на работу, прогулок и даже вечеринок.

Одри Кейт Лопес, профессиональный модный стилист из Нью-Йорка, советует отдавать предпочтение массивному ретро-дизайну, напоминающему папины кроссовки или дедушкин стиль:

«Мне нравится этот тренд, потому что это идеальный пример сочетания женственных вещей, таких как юбки и кружева, с неуклюжими серыми кроссовками для бега. По всей Европе вы увидите их в паре с широкими брюками или спортивной одеждой».
Серые кроссовки для бега — тренд 2024 годаСерые кроссовки для бега — тренд 2024 года
Серые кроссовки для бега — тренд 2024 года. Фото: Jeremy Moeller/ Getty Images

Массивная форма и различные цветовые решения делают эти кроссовки идеальными для ностальгической моды по 2000-м. Их культовый ретро-дизайн предлагает идеальное сочетание комфорта и стиля, что делает их незаменимым выбором для тех, кто хочет окунуться в атмосферу прошлого.

Ранее мы рассказывали, какие акценты в осеннем макияже вырываются в тренды и как выглядит идеальная юбка в 2024 году.

Ключевые тенденции модных показов осень/зима 2024, которые станут хитами
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#Эмилия Шпилева#Осень#Мода#Тренды 2024#Обувь#Кроссовки
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