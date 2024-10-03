Самый бюджетный способ стать модной этой осенью — купить цветные носки

Для того, чтобы создать модный лук понадобятся простые носки без логотипов и рисунков. Они могут быть любого цвета, но однотонные и простого фасона. Наиболее актуальные оттенки — черные, белые и красные, рассказывает блогер и бывший редактор модных глянцевых изданий Надежда Стрелец.