Самый бюджетный способ стать модной этой осенью — купить цветные носки

Posted 3 октября, 06:49
Published 3 октября, 06:49
Modified 3 октября, 06:51
Updated 3 октября, 06:51
Для того, чтобы создать модный лук понадобятся простые носки без логотипов и рисунков. Они могут быть любого цвета, но однотонные и простого фасона. Наиболее актуальные оттенки — черные, белые и красные, рассказывает блогер и бывший редактор модных глянцевых изданий Надежда Стрелец.
Этот аксессуар должен выделяться также, как это актуально с цветными перчатками. Носки прекрасно смотрятся с простыми или неформальными платьями, длинными юбками или мини, кожаными шортами и даже укороченными джинсами.
Если вы любите платья, то надевают их прямо на колготы — это самый трендовый образ, которые представляют городские модницы. Обувь может быть любой, но наиболее актуальное сочетание приносят лоферы, угги или кроссовки с белыми носками.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14