newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 06:49

Published 3 октября, 06:49

Modified 3 октября, 06:51

Updated 3 октября, 06:51

Носки поверх колгот — осенний тренд 2024 года

Самый бюджетный способ стать модной этой осенью — купить цветные носки

3 октября 2024, 06:49
Фото: соцсети
Носки поверх колгот — осенний тренд 2024 года
Тренд на носки, надетые поверх колготок или выглядывающие из-под брюк — самый легкий вариант показать, что вы в курсе модных новинок. Рассказываем, как их носят в прохладном сезоне.

Для того, чтобы создать модный лук понадобятся простые носки без логотипов и рисунков. Они могут быть любого цвета, но однотонные и простого фасона. Наиболее актуальные оттенки — черные, белые и красные, рассказывает блогер и бывший редактор модных глянцевых изданий Надежда Стрелец.

Носки — модный аксессуар на осеньНоски — модный аксессуар на осень
Носки — модный аксессуар на осень. Фото: соцсети
Носки — модный аксессуар на осеньНоски — модный аксессуар на осень
Носки — модный аксессуар на осень

Как носят носки этой осенью?

Этот аксессуар должен выделяться также, как это актуально с цветными перчатками. Носки прекрасно смотрятся с простыми или неформальными платьями, длинными юбками или мини, кожаными шортами и даже укороченными джинсами.

Если вы любите платья, то надевают их прямо на колготы — это самый трендовый образ, которые представляют городские модницы. Обувь может быть любой, но наиболее актуальное сочетание приносят лоферы, угги или кроссовки с белыми носками.

Носки — модный аксессуар на осеньНоски — модный аксессуар на осень
Носки — модный аксессуар на осень. Фото: соцсети
Носки — модный аксессуар на осеньНоски — модный аксессуар на осень
Носки — модный аксессуар на осень. Фото: соцсети
6 новых трендов для осеннего мейка в стиле 90-х
Узнать подробнее
Читайте также:
Сумка-подушка — осенний хит 2024 года для прохладного образаВот как нужно одеваться в октябре: 3 модных наряда, рекомендованные VogueПодвиньтесь синие джинсы: модники теперь охотятся за леопардовым денимом
#Эмилия Шпилева#Мода#Все материалы авторов#Аксессуары#Тренды 2024#Осень-2024
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика