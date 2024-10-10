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Posted 10 октября, 19:36

Published 10 октября, 19:36

Modified 10 октября, 19:38

Updated 10 октября, 19:38

Чизкейк с Нутеллой: лучшее лакомство для любителей шоколада

Чизкейк с Нутеллой: лучшее лакомство для любителей шоколада

10 октября 2024, 19:36
Фото: Изображение Midjourney
Чизкейк с Нутеллой: лучшее лакомство для любителей шоколада
Чизкейк с нутеллой — роскошный десерт, который прост в приготовлении и невероятно сытен. Его сливочная начинка обладает идеальным балансом сладости и вкуса, а в сочетании с насыщенным ореховым вкусом Нутеллы создает ощущение, что она тает во рту.

Этот чизкейк не требует водяной бани, что значительно упрощает его приготовление по сравнению с другими традиционными рецептами. Кроме того, его красивая подача делает его впечатляющим украшением любого десертного стола.

Для приготовления этого восхитительного чизкейка с нутеллой вам понадобятся следующие ингредиенты:

Для коржа:

  • 2 чашки измельченного крекера
  • ¼ стакана сахарного песка
  • ½ стакана растопленного сливочного масла

Для начинки для чизкейка:

  • 3 упаковки творожного сыра
  • 1 чашка нутеллы
  • 1 стакан сахарной пудры
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • ½ стакана жирных взбитых сливок

Для украшения:

  • ¼ стакана нутеллы (подогретой, для посыпки)
  • Измельченный фундук (по желанию, для украшения)
  • Взбитые сливки (по желанию, для подачи)
Пошаговый рецепт приготовления чизкейка с нутеллойПошаговый рецепт приготовления чизкейка с нутеллой
Пошаговый рецепт приготовления чизкейка с нутеллой. Фото: Изображение Midjourney

Пошаговый рецепт приготовления чизкейка с нутеллой

Шаг 1: Подготовим корж

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов

  2. В миске среднего размера смешайте крекер и растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешайте, пока крошки не пропитаются.

  3. Выложите плотном полученную массу на дно формы для выпечки, чтобы получился корж.

  4. Выпекайте корж около 8-10 минут, затем дайте ему полностью остыть, пока вы готовите начинку.

Шаг 2: Приготовим начинку для чизкейка

  1. В большой миске взбейте размягченный сливочный сыр до получения однородной массы.

  2. Добавьте в миску нутеллу, сахарную пудру и ванильный экстракт. Продолжайте перемешивать, пока все ингредиенты хорошо не смешаются и начинка не станет однородной.

  3. В отдельной миске взбейте жирные сливки до образования устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте взбитые сливки в смесь с нутеллой до получения однородной массы.

Шаг 3: Собираем чизкейк

  1. Выложите начинку для чизкейка с нутеллой на остывший корж, равномерно распределяя ее лопаточкой.

  2. Разровняйте верх чизкейка и поставьте в холодильник минимум на 4-6 часов или на ночь, чтобы он застыл.

Шаг 4: Украшаем десерт

  1. Как только чизкейк полностью застынет, слегка подогрейте нутеллу, чтобы ее было легче намазать.

  2. Полейте чизкейк сверху Нутеллой, чтобы получился декоративный узор.

  3. При желании посыпьте сверху измельчёнными фундуками для дополнительной хрустящей корочки.

  4. При желании подавайте с ложкой взбитых сливок на каждый ломтик.

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