Чизкейк с Нутеллой: лучшее лакомство для любителей шоколада

Posted 10 октября, 19:36
Published 10 октября, 19:36
Modified 10 октября, 19:38
Updated 10 октября, 19:38
Этот чизкейк не требует водяной бани, что значительно упрощает его приготовление по сравнению с другими традиционными рецептами. Кроме того, его красивая подача делает его впечатляющим украшением любого десертного стола.
Разогрейте духовку до 175 градусов
В миске среднего размера смешайте крекер и растопленным сливочным маслом. Хорошо перемешайте, пока крошки не пропитаются.
Выложите плотном полученную массу на дно формы для выпечки, чтобы получился корж.
Выпекайте корж около 8-10 минут, затем дайте ему полностью остыть, пока вы готовите начинку.
В большой миске взбейте размягченный сливочный сыр до получения однородной массы.
Добавьте в миску нутеллу, сахарную пудру и ванильный экстракт. Продолжайте перемешивать, пока все ингредиенты хорошо не смешаются и начинка не станет однородной.
В отдельной миске взбейте жирные сливки до образования устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте взбитые сливки в смесь с нутеллой до получения однородной массы.
Выложите начинку для чизкейка с нутеллой на остывший корж, равномерно распределяя ее лопаточкой.
Разровняйте верх чизкейка и поставьте в холодильник минимум на 4-6 часов или на ночь, чтобы он застыл.
Как только чизкейк полностью застынет, слегка подогрейте нутеллу, чтобы ее было легче намазать.
Полейте чизкейк сверху Нутеллой, чтобы получился декоративный узор.
При желании посыпьте сверху измельчёнными фундуками для дополнительной хрустящей корочки.
При желании подавайте с ложкой взбитых сливок на каждый ломтик.