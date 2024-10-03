Снова становлюсь той девочкой из СССР: мамин рецепт торта без выпечки

В советские времена из сладкого в магазинах были только выпечка, масляные торты и шахматный кекс. Но и при таком дефиците разнообразия женщины ухищрялись делать вкусные блюда, используя то, что есть под рукой. Одним из них таких рецептов поделился редактор, который отлично знает, что такое «шоколадная колбаса», «торт из печенья» и «муравейник».