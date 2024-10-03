Снова становлюсь той девочкой из СССР: мамин рецепт торта без выпечки

Posted 3 октября, 12:20
Published 3 октября, 12:20
Modified 3 октября, 12:25
Updated 3 октября, 12:25
В советские времена из сладкого в магазинах были только выпечка, масляные торты и шахматный кекс. Но и при таком дефиците разнообразия женщины ухищрялись делать вкусные блюда, используя то, что есть под рукой. Одним из них таких рецептов поделился редактор, который отлично знает, что такое «шоколадная колбаса», «торт из печенья» и «муравейник».
«Я помню, как маленькая наблюдала за тем, как мама делает торт из печенья и творога. Кажется, ничего вкуснее не было! Даже когда я сама стала мамой и в магазинах появилось столько сладкого, то продолжаю готовить этот „торт“, а мои дети уплетают его за обе щеки. Это не передаваемый вкус детства, я снова ощущаю себя той самой маленькой девочкой из советского союза…»
1. Выложить в глубокую емкость сметану, творог, маскарпоне, сахар, ванилин и хорошенько взбить блендером до однородного состояния. Имейте ввиду, что следует выбрать свежий творог, так как старый кислит.
2. Заварите в большой кружке (300 мл) 2 чайные ложки кофе крутым кипятком.
3. Теперь следует взять одно печенье, обмакнуть его в кофе и положить в форму. Таким образом, выстилав первый слой торта.
«Я используя для этих целей прямоугольную стеклянную форму для запекания, у которой есть крышка. Главное, чтобы вам было удобно раскладывать печенье».
3. Вторым слоем следует положить творожный крем, около 1 см в высоту, и распределить его по поверхности.
4. Третий слой снова печенье, четвертый — творожная масса.
5. После этого верх «торта» густо посыпается растворимым какао, накрываем крышкой, пленкой или фольгой, и убираем форму в холодильник минимум на 6 часов.
«По истечении этого времени сладкий десерт будет готов и идеально пропитается начинкой. Но вкуснее всего есть на следующий день!»
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