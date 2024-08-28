Десерты из черники: 3 простых рецепта

Posted 28 августа, 09:36
Published 28 августа, 09:36
Modified 10 сентября, 06:25
Updated 10 сентября, 06:25
Очень вкусный, легкий и простой десерт, который можно приготовить буквально за полчаса.
Вам потребуются:
Рецепт:
Десерт в духовке выпекается в течение полутора часов. Готовность нужно определить по схваченным краям и мягкой середине, напоминающей желе. Далее десерт нужно оставить в выключенной духовке на час, приоткрыв дверцу, а затем вынуть и убрать в холодильник на несколько часов.
Этот десерт нужно подавать холодным. Для приготовления нужны самые простые ингредиенты.
Вам потребуются:
Рецепт:
Перед тем, как подать десерт на стол, необходимо в течение десяти минут подержать его при комнатной температуре.
Вкусный и очень полезный десерт, который обязательно понравится вашей семье.
Вам потребуются:
Рецепт:
Затем начинка переливается на тесто, выравнивается. В таком виде десерт остается на пару часов при комнатной температуре до остывания.
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