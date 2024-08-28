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Posted 28 августа, 09:36

Published 28 августа, 09:36

Modified 10 сентября, 06:25

Updated 10 сентября, 06:25

Десерты из черники: 3 простых рецепта

Десерты из черники: 3 простых рецепта

28 августа 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney
Десерты из черники: 3 простых рецепта
С прогулки по лесу вы принесли много черники? Попробуйте приготовить из ягод вкусные и простые десерты по нашим рецептам — порадуйте домашних!

Десерт из черники и крем-сыра

Очень вкусный, легкий и простой десерт, который можно приготовить буквально за полчаса.

Вам потребуются:

  • Черника — полкило.
  • Сахар — 300 г.
  • Печенье (песочное) — 150 г.
  • Лимонный сок — две чайные ложки.
  • Сливочное масло — 80 г.
  • Яйца — две штуки.
  • Крем-сыр — 1000 г.
  • Сметана — 50 г.
  • Мука — 30 г.

Рецепт:

  • Чернику измельчить в кухонном комбайне или в блендере.
  • Добавить в ягодное пюре сахар, лимонный сок, поставить емкость на огонь, дождаться закипания, далее варить в течение десяти минут на медленном огне.
  • Включить духовку и разогреть до 160 градусов.
  • Измельчить печенье, добавить предварительно растопленное масло, сахар, выложить массу в форму для запекания.
  • Взбить сахар и крем-сыр миксером до получения однородной массы, последовательно добавить яйца, муку, сметану, ягодное пюре.
  • Вылить массу в основу с печеньем, выложить дно формы фольгой, установить на противень, налить в него кипящую воду.

Десерт в духовке выпекается в течение полутора часов. Готовность нужно определить по схваченным краям и мягкой середине, напоминающей желе. Далее десерт нужно оставить в выключенной духовке на час, приоткрыв дверцу, а затем вынуть и убрать в холодильник на несколько часов.

Десерт из черники и крем-сыраДесерт из черники и крем-сыра
Десерт из черники и крем-сыра. Фото: Изображение Midjourney

Десерт с черникой и бананом

Этот десерт нужно подавать холодным. Для приготовления нужны самые простые ингредиенты.

Вам потребуются:

  • Черника — 300 г.
  • Бананы — пять штук.

Рецепт:

  • Бананы очищаются и аккуратно нарезаются ломтиками, затем перекладываются в мешок и убираются на два часа в морозильную камеру.
  • Замороженные бананы смешиваются с черникой, все вместе перемешивается в блендере.
  • Масса перекладывается в любую емкость и помещается в морозильную камеру на час.

Перед тем, как подать десерт на стол, необходимо в течение десяти минут подержать его при комнатной температуре.

Десерт с черникой и бананомДесерт с черникой и бананом
Десерт с черникой и бананом. Фото: Изображение Midjourney
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Пирог с черникой из рассыпчатого теста

Вкусный и очень полезный десерт, который обязательно понравится вашей семье.

Вам потребуются:

  • Черника — 800 г.
  • Мука — 200 г.
  • Сливочное масло — 120 г.
  • Яблочный уксус — полторы чайные ложки.
  • Вода — 200 мл.
  • Яичный белок — один.
  • Крахмал (кукурузный) — 30 г.
  • Лимонный сок — 15 мл.
  • Сахар — 150 г.

Рецепт:

  • В муку добавляется соль, охлажденное масло, все тщательно перетирается.
  • В массу добавляется уксус, холодная вода, из теста формируется подобие шара.
  • Тесто заворачивается в пленку и убирается на час в холодильник.
  • Тесто раскатывается в пластину, аккуратно переносится в форму.
  • На основу стелется пергамент, кладется крупа, форма убирается на час в холодильник.
  • Тесто выпекается в течение 25 минут в духовке, предварительно разогретой до 220 градусов. Далее бумагу нужно убрать и продолжить выпекать в течение десяти минут.
  • В течение нескольких минут основа остужается, далее стенки и дно формы смазываются белком, чтобы начинка не размягчила тесто.
  • В отдельной емкости смешивается черника, вода, емкость ставится на огонь, после закипания ягоды нужно варить в течение нескольких минут на медленном огне, в процессе помешивая.
  • Вода смешивается с крахмалом, масса добавляется в кастрюлю, затем добавляется сок лимона, сахар. Масса нагревается до тех пор, пока не загустеет, после этого добавляются ягоды.

Затем начинка переливается на тесто, выравнивается. В таком виде десерт остается на пару часов при комнатной температуре до остывания.

Пирог с черникой из рассыпчатого тестаПирог с черникой из рассыпчатого теста
Пирог с черникой из рассыпчатого теста. Фото: Изображение Midjourney
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