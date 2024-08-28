Десерты из черники: 3 простых рецепта

Десерт в духовке выпекается в течение полутора часов. Готовность нужно определить по схваченным краям и мягкой середине, напоминающей желе. Далее десерт нужно оставить в выключенной духовке на час, приоткрыв дверцу, а затем вынуть и убрать в холодильник на несколько часов.